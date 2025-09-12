Estados Unidos y China se reunirán en Madrid para negociar un fin a la guerra comercial la próxima semana

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aterrizará en Madrid la próxima semana para avanzar las negociaciones con las delegaciones de España y China y buscar un acuerdo a la guerra arancelaria, según ha adelantado la Casa Blanca este viernes. Madrid será la próxima capital europea que acogerá a Bessent y al vice primer ministro chino, He Leng, tras tres intentos fallidos en Ginebra, Londres y Estocolmo. Entre los temas que destacan en la agenda, las potencias abordarán la posible compra de la red social, TikTok, por parte de EEUU, además de los controles de exportación para importaciones clave como microchips.

Además de reunirse con la delegación de Pekín, Bessent usará su paseo por España entre el 14 y el 17 de septiembre para avanzar las conversaciones con el Gobierno de España y abordar el acuerdo que fija las tasas arancelarias a la Unión Europea en el 15%. Ambos gobiernos también se encuentran en el polo opuesto de varios temas de importancia internacional, desde el gasto en Defensa hasta su postura con respecto a la guerra en Gaza.

Pekín y Washington han intentado, sin éxito, solventar su disputa comercial a lo largo de los últimos meses a través de varios encuentros. No obstante, los delegados de ambas potencias han resaltado las conversaciones «sinceras y constructivas» entre ambos países en sus últimos encuentros. Corre el reloj: la próxima fecha límite para su tregua arancelaria de 90 días caducará en dos meses, a inicios de noviembre.

La última amenaza de la Casa Blanca fueron aranceles de hasta el 100% para China e India si Bruselas se suma a las medidas de presión como castigo por sus compras de petróleo ruso. Pekín actualmente cuenta con gravámenes del 57,6% para todas sus exportaciones a Estados Unidos. Después de su gira por Madrid, Bessent cruzará el Golfo de Vizcaya para reunirse con Keir Starmer en la capital de Reino Unido, dónde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo acompañara.