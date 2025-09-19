La Comisión Europea ha aprobado este viernes dar 1.240 millones de euros al Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos de la DANA que sufrió Valencia. Sin embargo, el Ejecutivo socialista prometió poner 16.600 millones de su parte y, hasta el momento, no ha sido capaz de aportar más del 16% de lo anunciado, como adelantó OKDIARIO. Es decir, sólo ha abonado en torno a 2.600 millones en ayudas a los afectados.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha valorado la decisión de Bruselas afirmando que ha recibido «buenas noticias hoy con la aprobación de la Comisión de más de 1.200 millones que podremos canalizar para la zona afectada». Sin embargo, el miembro del equipo de Sánchez no ha mencionado que su Ejecutivo no está siendo capaz ni de abonar lo ya prometido.

Ahora, Europa busca dar cobertura financiera a los gastos ejecutados tras la activación de ayudas urgentes para la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA del pasado octubre y abre una fase orientada a su resiliencia y modernización económica.

Cuerpo ha detallado que este montante irá destinado a elementos como infraestructuras de transporte sostenible, infraestructuras hidráulicas, medioambientales, apoyo al despliegue de una red satelital para la monitorización de catástrofes naturales, apoyo para la internacionalización de las empresas con un refuerzo del ICEX o un refuerzo de línea ICO para seguir avanzando en la recuperación económica en Valencia.

Ayudas por la DANA

Desde el Ministerio han explicado que 160 millones se destinarán a movilidad e infraestructuras de transporte verdes y sostenibles; 433 millones a restauración de infraestructuras hídricas, medioambientales y agrícolas; 81 millones a empleo y dinamización socioeconómica en zonas afectadas y 325 millones a prevención de catástrofes naturales mediante la constelación atlántica de satélites-ESCA+.

Un total de 61 millones se destinarán al apoyo a la internacionalización de la empresa-ICEX y otros 181 millones a la línea ICO especial con un componente no reembolsable para reforzar la resiliencia productiva en circunstancias difíciles.

No obstante, si se atiende a lo hecho hasta ahora por el Ejecutivo, se ha dejado fuera de las subvenciones para la reconstrucción de las infraestructuras municipales afectadas por la DANA a otros 71 municipios.

En este caso, de la provincia de Castellón. Y a otras 28 localidades de la provincia de Valencia. El dinero del Gobierno de Sánchez no llega a todas las familias afectadas. Ni, tampoco, a la totalidad de los municipios de la Comunidad Valenciana asolados por la riada.

Al extraordinario esfuerzo que los ayuntamientos castellonenses, con la ayuda de la Generalitat Valenciana y la Diputación de aquella provincia, están haciendo para recomponerse tras el abandono del Gobierno, se suma que el Ejecutivo de Sánchez adeuda ya a esos mismos ayuntamientos de la provincia de Castellón 200 millones de euros.