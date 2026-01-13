España da un vuelco al Dakar: ¡Nani Roma es ahora líder con Carlos Sainz segundo a 57 segundos!
La primera parte de la segunda etapa maratón ha sido dominada por los pilotos españoles
Ambos son compañeros de equipos en Ford y están a menos de un minuto en la clasificación general tras la novena prueba del Rally
Al-Attiyah, hasta ahora favorito, está 13'' por debajo de Sainz y 1' 10'' de Roma
Los pilotos españoles han dado este martes un vuelco al Rally Dakar 2026. Nani Roma es el nuevo líder de la carrera tras la primera parte de la segunda etapa maratón y Carlos Sainz sólo está a ¡57 segundos! Ambos superan al que hasta ahora era favorito, Nasser Al-Attiyah (Dacia), que está 13» por debajo del madrileño y 1′ 10» del catalán.
Los de Ford dominan la clasificación general después de la novena prueba que transcurrió desde Wadi ad Dawasir hasta el campamento refugio en Bisha, donde harán noche y deberán poner el coche a funcionar de nuevo de cara a este miércoles sin asistencia técnica de las marcas.
