Al-Attiyah conquista su sexto Dakar, Nani Roma acaba segundo y Sainz quinto

Nasser Al-Attiyah amplía su leyenda tras ganar su sexto Dakar. El qatarí se sitúa a sólo dos de Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel. A sus 55 años, el de Dacia tiene como principal objetivo dar caza al piloto francés y no parará hasta conseguirlo. Este año se ha impuesto a un Nani Roma que acabó proclamándose subcampeón. Carlos Sainz acabó sexto la etapa que ganó su compañero en Ford, Mattias Ekström, y termina quinto en la general.

El qatarí no dio pie a la sorpresa en ningún momento. Mantuvo en todo momento la diferencia con Nani Roma, que apretó en busca de obrar el milagro. Pero esta vez no hubo milagro. Era muy complicado y apenas pudo recortarle poco más de seis minutos, de los 16 que tenía de desventaja. De esta forma, Al-Attiyah se alzó con su sexto título (2011, 2015, 2019, 2022, 2023 y 2026), cogiendo el testigo del saudí Yazeed Al-Rajhi, ganador el año pasado.

De esta manera, Nasser otorga a Dacia su primer triunfo en el Dakar en su segunda participación, justo después de igualar el récord de especiales ganadas por el francés Stéphane Peterhansel y el finlandés Ari Vatanen (50). Además, logra ganar el Dakar con cuatro marcas distintas: Volkswagen, Toyota, Mini y Dacia, algo que hasta el momento solo había logrado Carlos Sainz.

Nani Roma terminó de certificar ese segundo puesto que le salvó Laia Sanz el viernes tras remolcarle hasta la meta. El español se quedó sin gasolina a pocos kilómetros del final de la etapa y la catalana, que pasaba por ahí justo en ese momento, le llevó hasta el punto de control del campamento. Entró sólo un minuto después del tiempo límite y la penalización fue de un minuto, por lo que pudo mantener la segunda posición de la general.

Carlos Sainz ha puesto fin al que podría haber sido su último Dakar. Lo ha hecho en la quinta posición de la general, siendo el tercer Ford por detrás de Roma y Ekström, segundo y tercero respectivamente. El futuro de El Matador es una incógnita porque a sus 63 años todavía no sabe si seguirá otro año más o pondrá punto y final a su carrera.

Cristina Gutiérrez roza el top-10

Cabe destacar también el papel de Cristina Gutiérrez, que ha terminado undécima y se ha quedado a seis minutos de convertirse en la primera mujer en terminar en el top-10 en la general de coches del Dakar desde 2005, cuando lo consiguió Jutta Kleinschmidt. La de Burgos acabó décima en la última etapa y finaliza el Dakar undécima a 6:13 minutos del sudafricano Saood Variawa, que cierra el top-10 con un tiempo de 50:20:29 horas por las 50:26:42 horas de la campeona del Dakar en la categoría de Challenger en la edición de 2025.