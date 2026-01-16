Milagro español en el Dakar: Nani Roma salva el segundo puesto… ¡gracias a Laia Sanz!

Los milagros existen. Este viernes ocurrió uno en el Dakar que ha salvado el segundo puesto de Nani Roma en la general gracias a una intervención divina de Laia Sanz. El piloto español sufrió un duro revés a 500 metros del final de la duodécima y penúltima etapa del rally. Llegó a la meta entre lágrimas y con una llanta tocando el suelo después de reventar una rueda y quedarse sin gasolina. La catalana le remolcó hasta el campamento y al de Ford sólo le cayó un minuto de sanción, salvando así su podio en el Dakar.

Era una etapa llena de piedras y el riesgo de pinchazo era alto. Nani Roma terminó la especial a poco más de seis minutos del ganador, Nasser Al-Attiyah, que sentenció definitivamente el Touareg. Pero lo peor estaba por llegar. A pesar de que habían finalizado la parte cronometrada, el catalán tenía una segunda carrera contra el crono para llegar al vivac. La hora límite para terminar la etapa completa era las 16:47 hora local, 14:47 hora peninsular española.

A 500 metros de la meta, el español impactó contra una piedra y se quedó sin rueda. Sus compañeros de Ford trabajaron junto a él y su copiloto Álex Haro para repararlo a contrarreloj para que pudiera finalizar la etapa del Dakar sin perder demasiado tiempo. Finalmente, lo repararon y acabó la especial. Pero, cuando iba por carretera de camino al vivac, a siete kilómetros del punto de control de horario del campamento, se quedó sin gasolina.

Justo acababa de adelantar a Laia Sanz, y Nani Roma abrió rápidamente la puerta del coche y sacó el cuerpo fuera para que le viera la de Ebro, reclamando su ayuda a la desesperada para poder llegar a tiempo. Laia y su copiloto Maurizio Guerini le vieron y se detuvieron enseguida para asistirle. Colocaron la cuerda y remolcaron el Ford del piloto español hasta el campamento.

No había tiempo que perder. Cada segundo que pasaba era vital, porque por cada minuto que entrara después de la hora límite era un minuto de sanción. Su compañero de Ford, Mattias Ekström, tercer clasificado de la general, estaba a poco más de nueve minutos y Loeb, cuarto, a unos pocos segundos más del sueco. Por tanto, si llegaba 10 minutos por encima del límite habría perdido el podio. Finalmente, el que fuera campeón del Dakar en coches y motos entró solamente un minuto tarde, por lo que recibe una penalización de un minuto y consigue salvar la segunda posición del raid.