Al-Attiyah sentencia el Dakar con una exhibición y Nani Roma será segundo

Nasser Al-Attiyah ha encargado su sexto Dakar. El qatarí asestó el golpe definitivo tras ganar la penúltima etapa con una especial de 311 kilómetros con final en Yanbu. Le metió seis minutos a un Nani Roma que cruzó la meta octavo a 6:22 del ganador y se ha asegurado el segundo puesto de la general, su mejor resultado desde 2019 cuando también fue segundo. A falta de un día, el piloto de Dacia es líder del rally con 15:02 de ventaja sobre el español.

Carlos Sainz, por su parte, vivió una etapa muy complicada donde perdió 7:45 minutos con Al-Attiyah cerrando el top-10 de la jornada. También cedió tiempo con sus rivales por el podio Ekström y Loeb y terminará quinto en el que podría ser el último Dakar del Matador. Los problemas de navegación en la segunda parte de la etapa maratón acabaron con todas sus esperanzas de luchar por su quinto Touareg.

Al-Attiyah dejó prácticamente sentenciado su sexta victoria final en el Dakar, al adjudicarse la victoria -la número 50 en la historia del Dakar para igualar a dos mitos como Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel- de la penúltima etapa con llegada a Yanbu, sobre el estadounidense Mitch Guthrie por algo más de un minuto.

El qatarí fue el claro dominador del día y metió más de 6 minutos a Nani Roma, su gran rival en la recta final por el triunfo final en la carrera y que se queda a 15 minutos del de Dacia en la clasificación general. Con las dunas como protagonistas, Nasser demostró que es un terreno que domina a la perfección y no dio espacio a la sorpresa en favor de Roma, el único que le ha mantenido el pulso hasta el final. No obstante, el de Folgueroles, de 53 años, sí se aseguró el segundo lugar del podio, algo que no lograba desde que también firmara el segundo puesto en la edición de 2019 con Mini.

Solo un enorme milagro permitiría a Roma tener opciones en los últimos 108 kilómetros en Yanbu de este sábado, ante un Al-Attiyah que no concederá ni lo más mínimo, por lo que el gran aliciente de la última etapa será conocer quién se queda con el tercer lugar del rally, con el duelo entre el sueco Mattias Ekström, tercero, y el francés Sébastien Loeb, a solo 30 segundos. Además, la burgalesa Cristina Gutiérrez y la catalana Laia Sanz terminaron esta penúltima etapa en decimosegunda y decimoctava posición, respectivamente, para aguantar dentro del top-20 de la clasificación general.

Brabec sentencia y Tosha cierra el podio

Ricky Brabec, salvo sorpresa, será el ganador del Rally Dakar 2026 en motos después de realizar un crono 3:43 más rápido que Benavides en el duelo entre estadounidense y argentino por la victoria final en el raid, que queda ya muy decantado para Brabec, de 34 años y ganador ya de la carrera en 2020 y 2024.

Además, el español Tosha Schareina, que entró en meta a casi 13 minutos de su compañero de equipo, se asegura el tercer puesto del podio a excepción de un susto en la etapa final, por lo que repetirá entre los tres mejores pilotos en una de las carreras más duras del mundo, gracias a un margen de media hora sobre el cuarto.

A Brabec la salió bien la estrategia de la antepenúltima etapa. El estadounidense ralentizó su ritmo en la parte final arriesgándose a que Benavides ampliara demasiado la distancia, pero no fue así. Los pilotos de Honda Adrian Van Bereven y Skyler Howes abrieron pista intentando que el equipo se quedara las bonificaciones, pero el argentino les alcanzó pasados 180 kilómetros de especial. Antes, el californiano ya lideraba cómodamente la etapa con una ventaja suficiente.

Tampoco ayudó Edgar Canet en su misión de neutralizar la estrategia de Honda, debido a una caída al inicio de la etapa que le impidió llegar dentro del top-10 de la penúltima jornada. Brabec, que llegó de tapado a este Dakar, no cometió ningún error y su renta de 3:20 sobre Benavides parece ya inalcanzable en la última etapa en Yanbu de 100 kilómetros.