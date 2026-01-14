Tosha Schareina se aferra al Dakar: aprovecha el batacazo de Sanders y ya es tercero en motos

El argentino Luciano Benavides, de KTM, ha recuperado este miércoles el liderato en motos del Rally Dakar después de quedar segundo en la décima etapa por detrás del francés Adrien Van Beveren, y de que el australiano Daniel Sanders, también de KTM, perdiera buena parte de sus opciones de victoria final debido a una caída. Algo que ha aprovechado el español Tosha Schareina para asaltar la tercera posición de la general.

Sanders afrontaba como líder la décima etapa, segunda parte de la maratón de la víspera, con 368 kilómetros y llegada a Bisha, pero su accidente a mitad de carrera que le provocó un traumatismo en el hombro izquierdo enterró sus aspiraciones en favor de Benavides, que pasa a liderar la tabla del Dakar con 41 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec, de Honda.

Tosha Schareina, ganador de la jornada de ayer, martes, y octavo en la de hoy, miércoles, a 12 minutos de Van Beveren, accede al tercer puesto en la general a 16:24 del argentino, mientras que Sanders, que completó la jornada a 27:50 minutos de la cabeza, pasa a la cuarta posición a 16:41, según los datos provisionales ofrecidos por la organización del rally.