Schareina no se rinde: logra su tercera victoria de etapa en el Dakar y vuelve a acercarse a Sanders

Tosha Schareina no ha dicho su última palabra en el Rally Dakar 2026. El piloto español ha logrado su tercera victoria de etapa este martes en la primera parte de la segunda prueba maratón de la carrera, en la que ha recortado cuatro minutos y 35 segundos al líder, Daniel Sanders (KTM), para ponerse a 15:28 con cuatro días aún por delante.

El valenciano es cuarto y espera recortar todavía más al australiano en el cierre de la maratón después de la etapa que transcurrió entre Wadi ad Dawasir y el campamento refugio en Bisha, donde todos los pilotos harán noche y pondrán de nuevo a funcionar las motos sin asistencia técnica de sus equipos.

El de Honda volvió a demostrar este martes que no ha bajado los brazos pese a la injusta sanción de 10 segundos que le impuso la FIA pegándose a la lucha con los de arriba. Además de Sanders, tiene por delante a su compañero Ricky Brabec, segundo, y a Luciano Benavivdes, tercero. Schareina ya venció en la primera parte de la primera maratón y ahora lo ha repetido para presentar su candidatura al triunfo en el Dakar por segunda vez.