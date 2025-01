Tosha Schareina: «El año que viene tendremos todos los ingredientes para poder ganar el Dakar»

Tosha Schareina, subcampeón del Rally Dakar en la categoría de motos, atendió a OKDIARIO en exclusiva desde la gala de la RFME, donde fue premiado por su título de campeón de la Copa del Mundo FIM E-Xplorer. El piloto español rozó el título este año, pero se encontró con un Daniel Sanders intratable. Aunque, a través de este periódico le manda un mensaje al australiano, «que no se relaje que el año que viene vamos a por él», y asegura que en 2026 irá a por el título. Además, el valenciano mostró muy agradecido de poder estar junto a Carlos Sainz. «Estaba acojonado», dijo al preguntarle por El Matador.

Pregunta.- Estará contento con el gran resultado en el Dakar.

Respuesta.- Sí. Ya lo dije en las anteriores entrevistas, que hace tres años estábamos luchando por intentar correr, intentar buscar el budget, el presupuesto para correr y ahora estamos luchando por la victoria, así que es increíble. Por supuesto, han pasado mil cosas por el camino. Por supuesto que a los demás también. Pero este segundo puesto, después de todo este Dakar, es casi una victoria para nosotros.

P.- Se ha quitado un poco la espinita de lo ocurrido el año pasado…

R.- Sí, por supuesto, empezar el Dakar el año pasado con esa caída… bueno, con un buen resultado en la prólogo que pudimos ganar, pero esa caída en la primera etapa… Pero bueno, yo creo que es borrón y cuenta nueva. Todo es aprendizaje, es un deporte de adaptación, de muchas horas y por supuesto que intento coger experiencia de todo. Y también ha sido una de las cosas por la que hemos conseguido esto este año.

P.- ¿Se le pasó por la cabeza la lesión sufrida el año pasado en la etapa prólogo?

R.- La verdad es que yo en cuanto ya sea una caída, una lesión, un error, intento hacer borrón y cuenta nueva y aprender de ello. No me vino, por así decirlo, la lesión, me vino el hecho de no te relajes. Porque yo hacía mucho hincapié en que el año pasado me caí por eso, por relajación. Entonces este año intenté mantener la concentración y no relajarme en ningún momento.

P.- Una pena no haber logrado el primer puesto, pero ha sido el único que le ha plantado cara a un Sanders que estuvo intratable…

R.- Sí, la verdad es que por supuesto que nosotros hemos tenido muchos problemas. Han habido muchos factores externos que no nos han ayudado. Pero no es excusa. Daniel ha hecho una carrera increíble. Lo felicité, por supuesto, y muy contento con él, porque yo también llevaba muchos años peleando por eso. Así que muy contento. También contento de poder luchar con él. El único que ha estado ahí luchando y plantándole cara. Así que bueno, que no se relaje que el año que viene vamos a por él.

P.- ¿El título es el objetivo para el año que viene?

R.- También lo era este año. Desde el primer momento que salimos de casa yo todos luchamos por la victoria, porque si no, ni saldríamos. Pero bueno, ya vamos a empezar a preparar el año que viene. Intentaremos ir lo mejor preparados, tenemos un equipo increíble y tenemos todos los ingredientes para poder hacerlo, así que iremos a por todas.

P.- No obstante, ha conseguido el mejor resultado de un español desde que ganó Marc Coma en 2015.

R.- Intento no pensar en eso, siempre estoy con los pies en la tierra. Y bueno, un honor que se nos pueda comparar con esos nombres míticos, con esa gente que desde el sofá de casa yo los veía y eran y son mis ídolos. Y bueno, supercontento de poder traer este triunfo a casa.

P.- ¿Alguno de esos ídolos Le ha escrito para felicitarle por ese segundo puesto en el Dakar?

R.- También he visto muchos de ellos que me han felicitado. He podido compartir con ellos cara a cara. También Joan lo tenemos bastante cerquita. O sea que sí, súper agradecido porque lo que he dicho de poder verlos en el sofá de casa a poder estar luchando, que ellos te feliciten por un resultado no tiene palabras.

P.- ¿Ha recibido alguna felicitación en especial que le haya sorprendido?

R.-Sí, bueno, con Carlos estuve en la etapa antes de que tuvieran el vuelco. Creo que era la etapa 48 horas. Bueno, ahí ya no estaba. Era mitad carrera o menos de mitad de carrera y ya me felicitó. O sea que súper agradecido de poder ver a un Carlos Sainz a tu lado comiendo a tu lado y felicitándote… Yo, perdona por las palabras, pero estaba acojonado… así que súper agradecido por supuesto.

P.- Se le ilumina la cara hablando de Carlos Sainz.

R.- Sí, sí, por supuesto.

P.- El motociclismo español está en buenas manos. Edgar Canet ganó en Rally 2, usted acabó segundo en la general. Vamos para arriba.

R.- Sí, yo creo que cada vez estamos viendo más pilotos. Tenemos un clima increíble aquí y poco a poco se está viendo que tenemos el apoyo, aunque siempre se necesita más, pero tenemos el apoyo y yo creo que también es la motivación para que más gente venga desde abajo, que venga de otras disciplinas a este maravilloso deporte. Y es esa motivación la que les hace falta a los más jóvenes para venirse al Dakar.