Giro de volante para Carlos Sainz: se separa de su copiloto Lucas Cruz tras ganar cuatro Dakar juntos

Carlos Sainz y Lucas Cruz se separan. El catalán dejará de ser el copiloto del legendario piloto español después de casi 15 años. La separación de una mítica pareja y un fiel acompañante a su derecha con el que el madrileño ganó sus cuatro Rally Dakar (2010, 2018, 2020, 2024) y tras el de este enero de 2026 ponen fin a década y media juntos.

Sainz, que aún no ha confirmado si estará en el próximo Dakar, comenzará la búsqueda de un nuevo copiloto. Ya no para la cita más especial de cada año en Arabia Saudí, sino para el Mundial de Rally y Rally Cross con las tres pruebas que suele correr a modo de preparación (Portugal, Sudáfrica y Marruecos).

La separación, como adelantó Marca y ha podido confirmar este periódico, se ha decidido de mutuo acuerdo entre Sainz y Cruz una vez concluido el Dakar 2026, en el que terminaron quintos en la clasificación general y sin opciones de victoria en las últimas etapas por el fallo de navegación en la vuelta de la segunda maratón, concretamente en la décima prueba del Rally.

Carlos Sainz y Lucas Cruz han compartido 14 ediciones y todas las victorias del madrileño con Volkswagen, Peugeot Mini y Audi fueron de la mano del catalán. Sin duda, esta separación es otra cuestión a tener en cuenta en el veredicto del piloto, que deberá elegir en las próximas semanas si prepararse para el Dakar 2027 o retirarse.

Sainz y Cruz, ganadores desde el inicio

El contrato de Sainz con Ford terminó en el último Dakar, pero la marca americana, como dijeron sus mandatarios en Arabia, sigue queriendo contar con él para la siguiente edición. Aunque tampoco está asegurada la presencia del equipo estadounidense en 2027, algo que sucederá tarde o temprano más si cabe después de meter tres coches entre los cinco primeros, éste quiere alargar su vínculo con el tetracampeón.

La historia de Cruz con Sainz es prácticamente inmaculada, ya que tras desvincularse de Nani Roma en 2009 ganaron en su primer año juntos. Su hasta ahora copiloto comenzó a formarse en esa labor en un programa elaborado por el propio Carlos y el tiempo le dio sus frutos en forma de cuatro Dakar.