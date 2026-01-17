Así queda el palmarés del Rally Dakar: quién ha ganado cada categoría y cuánto dinero se ha llevado el campeón

El Rally Dakar 2026 ha llegado a su fin y Nasser Al-Attiyah ha sumado el sexto en su palmarés. El qatarí se ha impuesto al español Nani Roma en coches, que terminó proclamándose subcampeón. Carlos Sainz, cinco veces ganador del raid, fue quinto en la general. No fue el año de los españoles, ya que en motos se impuso el argentino Luciano Benavides en el final más ajustado de la historia. Tosha Schareina acabó subiendo al tercer cajón del podio.

En la última etapa del Rally Dakar 2026 celebrada este sábado se confirmaron los ganadores de la presente edición, con Benavides escribiendo su nombre por primera vez en el palmarés de la carrera más dura del mundo. El argentino se impuso por dos segundos a Ricky Brabec, después de que el estadounidense tuviera problemas en los últimos kilómetros. Ha sido el Dakar de los milagros, ya que en la penúltima etapa Laia Sanz salvó el segundo puesto de Nani Roma al remolcarle hasta la meta.

Quién ha ganado el Rally Dakar 2026

Nasser Al-Attiyah se ha llevado la victoria en la categoría de coches del Rally Dakar 2026. Nani Roma, el mejor español, acabó segundo a poco más de nueve minutos del qatarí. Mientras que en motos fue el argentino Luciano Benavides quien conquistó su primer Dakar se une a su hermano Kevin en el palmarés, con el español Tosha Schareina tercero.

Todos los ganadores del Rally Dakar 2026

Coches: Nasser Al-Attiyah

Motos: Luciano Benavides

Rally2: Toni Mulec

Stock: Rokas Baciuska

Challenger: Pau Navarro

SSV: Brock Heger

Camión: Vaidotas Zala

M1000: Jordi Juvanteny

Classic: Karolis Raisys

Cuánto dinero se lleva el campeón del Dakar

En la categoría de coches, el Dakar sólo reparte dinero a los tres primeros clasificados de la general a repartir entre piloto y copiloto. Lo más sorprendente es que es la categoría en la que menos dinero se reparte. El ganador se lleva 5.000 euros, el segundo 3.000 y el tercero 2.000. Mientras que en motos los premios son para los cinco primeros clasificados, repartidos de la siguiente manera: 50.000 euros para el primero, 25.000 el segundo, 15.000 el tercero, 10.000 el cuarto y 5.000 el quinto.

Por otro lado, en Rally2, los premios van desde los 10.000 euros para el ganador hasta los 6.000 para el quinto. Aquí también reciben premio los cinco primeros, mientras que la campeona en categoría femenina y el mejor junior obtienen 3.000 euros.

Todos los ganadores de la historia del Rally Dakar

2026: Nasser Al-Attiyah (Dacia)

2025: Yazeed Al-Rajhi (Toyota)

2024: Carlos Sainz (Audi)

2023: Nasser Al-Attiyah (Toyota)

2022: Nasser Al-Attiyah (Toyota)

2021: Stéphane Peterhansel (Mini JCWB)

2020: Carlos Sainz (Mini JCWB)

2019: Nasser Al-Attiyah (Toyota)

2018: Carlos Sainz (Peugeot)

2017: Stéphane Peterhansel (Peugeot)

2016: Stéphane Peterhansel (Peugeot)

2015: Nasser Al-Attiyah (Mini)

2014: Nani Roma (Mini)

2013: Stéphane Peterhansel (Mini)

2012: Stéphane Peterhansel (Mini)

2011: Nasser Al-Attiyah (Volkswagen)

2010: Carlos Sainz (Volkswagen)

2009: Giniel de Villiers (Volkswagen)

2008: No se disputó.

2007: Stéphane Peterhansel (Mitsubishi)

2006: Luc Alphand (Mitsubishi)

2005: Stéphane Peterhansel (Mitsubishi)

2004: Stéphane Peterhansel (Mitsubishi)

2003: Hiroshi Masuoka (Mitsubishi)

2002: Hiroshi Masuoka (Mitsubishi)

2001: Jutta Kleinschmidt (Mitsubishi)

2000: Jean Louis Schlesser (Schlesser)

1999: Jean Louis Schlesser (Schlesser)

1998: Jean Pierre Fontenay: Mitsubishi Pajero

1997: Kenjiro Shinozuka (Mitsubishi Pajero)

1996: Pierre Lartigue (Citroën ZX Rallye Raid)

1995: Pierre Lartigue (Citroën ZX Rallye Raid)

1994: Pierre Lartigue (Citroën ZX Rallye Raid)

1993: Bruno Saby (Mitsubishi Pajero)

1992: Haubert Auriol (Mitsubishi Pajero)

1991: Ari Vatanen (Citroen ZX Rallye Raid)

1990: Ari Vatanen (Peugeot 405 Turbo 16)

1989: Ari Vatanen (Peugeot 405 Turbo 16)

1988: Juha Kankkunen (Peugeot 205 Turbo 16)

1987: Ari Vatanen (Peugeot 205 Turbo 16)

1986: René Metge (Porsche 959)

1985: Patrick Zaniroli (Mitsubishi Pajero)

1984: René Metge (Porsche 911 4×4)

1983: Jacky Ickx (Mercedes 280 GE)

1982: Claude Marreau (Renault 20 Turbo 4×4)

1981: René Metge (Range Rover)

1980: Freddy Kottulinsky (Volkswagen Ilits)

1979: Alain Guenestier (Range Rover)

Quién ha ganado más veces el Rally Dakar

Stéphane Peterhansel es el piloto que más veces ha ganado el Rally Dakar con un total de 14 victorias (seis en motos y ocho en coches). Le apodan Monsieur Dakar precisamente porque es el que más títulos ha conseguido, tanto en motos como en coches.