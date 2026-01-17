Vuelco histórico al Dakar: Luciano Benavides obra el milagro y gana en motos ¡por dos segundos!

El Dakar va de milagro en milagro. Luciano Benavides se ha proclamado campeón del Rally Dakar 2026 en motos por solo dos segundos. Es el final más ajustado de la historia del raid. El argentino llegaba a la etapa final con 3:20 minutos de desventaja sobre Ricky Brabec. Parecía que el estadounidense tenía su tercer título en la mano, pero el de KTM aprovechó un error de navegación de su rival en los últimos siete kilómetros para obrar el milagro en una etapa que ganó el español Edgar Canet.

La locura se apoderó de la jornada definitiva en la clasificación de las dos ruedas. Brabec, que llegaba líder al último día, se perdió por una nota confusa en el roadbook (libro de ruta) a falta de tres o cuatro kilómetros para la meta y comenzó a perder su ventaja sobre Benavides.

El piloto sudamericano, cuarto en la edición de 2025, aprovechó el error para aventajarle en el sprint final y hacerse con el Touareg por solo dos segundos, la renta más pequeña en la historia del raid. Con ello, emula a su hermano Kevin, campeón en 2021 y 2023, y otorga el tercer triunfo de su historia a Argentina. Brabec se estaba beneficiando de las bonificaciones por abrir pista, pero a partir del km 98, a falta de siete para el final, todo dio un vuelco inesperado.

En ese momento, el de Honda contaba con tres minutos y medio de ventaja sobre su rival en la general virtual. Pero el estadounidense comenzó a ir en dirección contraria y cuando se quiso dar cuenta ya era tarde, había perdido el que iba a ser su tercer Dakar. Cuando Luciano Benavides estaba a punto de tirar la toalla e iba a aflojar el ritmo, se encontró de cara con el entonces líder y se dio cuenta de que podía ganar el Touareg.

Al final, el argentino entró en meta con dos segundos de ventaja sobre Brabec en la general y era el nuevo campeón del Dakar. Luciano repite así la hazaña de su hermano Kevin en 2023, cuando Toby Price llegaba líder a la última etapa, con el trofeo en su mano, pero el mayor de los Benavides consiguió darle la vuelta para ganar la última etapa.

Mientras, Edgar Canet protagonizó una fantástica jornada en la que, tras salir 31 minutos después de Brabec, logró cruzar la meta con el mejor tiempo (49:03), seis segundos mejor que su compañero de equipo Luciano Benavides, consiguiendo así su tercera victoria en esta edición, después de las logradas en el prólogo y en la primera etapa.

Tercero, a 47 segundos, terminó el también español Tosha Schareina, que también se subió al podio en la general. El valenciano, que en 2025 fue segundo en la clasificación final, se sube al tercer cajón del podio, al concluir la carrera a 25:12 de Benavides.