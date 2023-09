La portavoz de Vox con la que Baldoví se puso chulo: «Ni un millón de Baldovíes van a poder callarme»

La desafiante actitud del líder de la coalición nacionalista Compromís Joan Baldoví en las Cortes Valencianas hacia la portavoz de Vox Ana Vega, este jueves, no ha intimidado a la mujer que fue objeto de su ira. Muy al contrario. Ante a los gestos intimidantes de su interlocutor, Vega ha dado un paso al frente: «Ni un millón de Baldovíes van a conseguir callarme la boca a mí como portavoz y como mujer de Vox valiente que soy», revela a OKDIARIO en la entrevista cuyo vídeo ilustra esta información.

Sólo veinticuatro horas después del lamentable episodio de Baldoví, el objeto de la ira del líder nacionalista, la portavoz de Vox Ana Vega, no está dispuesta a dar un solo paso atrás frente a actitudes como la mostrada por el líder de Compromís: «Estoy fenomenal. Perfecta. A mí las palabras de Baldoví no me afectan personalmente, porque no me puede hacer daño algo que diga un matoncillo de tres al cuarto».

«¿Tú de qué te ríes?»

Los hechos que se han desencadenado este jueves en las Cortes Valencianas han dado la vuelta a España entera a través de un vídeo que ha publicado OKDIARIO y que se ha viralizado en las redes sociales.

En medio de un pleno, Joan Baldoví se pone en pie apoyándose en su escaño con su codo izquierdo. Una vez de pie, se gira hacia la izquierda, en dirección al escaño de la portavoz de Vox Ana Vega. A ambos escaños, el de Baldoví y el de Ana Vega, sólo los separa menos de dos metros. Un espacio que ocupa un peldaño de una escalera.

Ana Vega habla con su portavoz adjunto Joaquín Alés. En ese momento, Baldoví, de pie, se dirige a ella mientras la mira fijamente: «¿Tú de qué te ríes?». A lo que Ana Vega responde, sentada y sin alterarse: «Porque me da la gana».

Lejos de dar por zanjada la conversación, Baldoví continúa: «Estás diciendo animaladas». Pero Ana Vega vuelve a reaccionar de inmediato. Siempre sin levantarse del escaño: «¿Y la libertad de expresión, qué?». Baldoví queda entonces mirándola fijamente unos segundos en actitud de rabia contenida y, finalmente se gira.

«No espero una palabra de Baldoví»

Cuando sólo han pasado unas horas, Ana Vega explica que el líder de Compromís sigue sin disculparse a pesar del aluvión de publicaciones en redes sociales que censuran su actitud, que en muchas de esas publicaciones se califica de «machista». Ana Vega explica que: «A mí, Joan Baldoví no me ha pedido perdón por lo ocurrido. Pero no me importa. Sé defenderme sola».

Reconoce Ana Vega que un perdón o unas disculpas por parte de Joan Baldoví «hubiera mostrado por su parte un poco de señorío. De saber estar. No he recibido ninguna palabra del señor Baldoví. Tampoco la espero».

Es más, Ana Vega explica que: «De Baldoví, viendo su actitud en el pleno de investidura y cómo se ha comportado durante estos días, no espero nada más que el matonismo que mostró ayer en el hemiciclo».

Silencio de PSOE, Montero y Yolanda Díaz

Tampoco ha recibido mensaje alguno de los socialistas de Ximo Puig ni de Compromís. Y ello, a pesar de que buena parte de las bancadas de una y otra formación política se encontraba presente en el hemiciclo cuando ocurrieron los hechos: «A mí no me ha escrito nadie de Compromís y ni del PSOE».

De los que sí ha recibido multitud de mensajes de apoyo a través de las redes sociales ha sido de miembros y simpatizantes de Vox. Y, también, de «gente del Partido Popular».

Pero quienes no se han dirigido a ella han sido la ministra de Igualdad Irene Montero y la vicepresidenta del Gobierno de España y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Ninguna se ha interesado por cómo se encuentra Ana Vega: «Si esto ocurre al revés, que hubiera sido un hombre de Vox el que le hubiera hecho eso a una mujer de Compromís, hoy estaríamos abriendo portadas con noticias, con frases y tuits de la ministra Montero o de Yolanda Díaz», de quienes Ana Vega «hasta la fecha, todavía no he recibido ningún tuit, aunque tampoco lo espero ni lo quiero».

«No voy a victimizarme»

Ana Vega ha revelado también a OKDIARIO que ella no va a denunciar el caso ni ante la justicia ni ante las propias Cortes Valencianas, que fueron el escenario de los hechos, que pudieron presenciar en vivo y en directo todos los diputados presentes en el pleno. «Yo no voy a victimizarme, como creo que intenta hacer la izquierda con las mujeres. Simplemente, fue un calentón en el ámbito político. En un debate».

No obstante, Ana Vega destaca que «sí que es cierto que se salió bastante de todo, porque yo no me estaba dirigiendo a él en ese momento, aunque él lo pensara. No voy a emprender ningún tipo de acción».