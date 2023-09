Silencio en la izquierda tras las palabras machistas y desafiantes del líder de la coalición nacionalista Compromís, Joan Baldoví, a la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega. Silencio por su parte, y por la parte del propio protagonista de las declaraciones, ya que como ha confirmado Ana Vega a OKDIARIO, todavía no ha recibido ninguna disculpa por su parte. Tampoco se han pronunciado ni la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni la líder de Sumar y vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz.

El jueves 21 de septiembre Joan Baldoví se dirigió de manera desafiante a la portavoz de Vox, Ana Vega, durante la sesión de la mañana de la cámara autonómica valenciana: «¿Tú de qué te ríes?», le dijo mientras permanecía de pie en su escaño y mirando fijamente a la portavoz. Vega no dio ni medio paso atrás y no dudo en contestar al líder de Compromís sin levantarse de su escaño: «Porque me da la gana».

Baldoví indigna a los valencianos

Donde no ha habido silencio es en las redes sociales, que han estallado en mensajes donde califican la actitud de Baldoví de «machista». «Machismo puro y rancio», publica un usuario en sus redes.

Otros muchos le exigen al diputado que se disculpe con Ana Vega. «En el caso de Baldoví, pedir perdón no sería suficiente. Nos esperamos gestos contundentes, y que lo cesen de inmediato. No cabe un machista más en nuestra sociedad, estamos contigo Ana».

Incluso algunos se lanzan a apoyar a la diputada y le piden que denuncie lo ocurrido: «Ana, ya estás tardando en denunciarlo».

«¿Tú de qué te ríes?»

Los hechos se produjeron inmediatamente después de la intervención de la consejera de Justicia del Gobierno valenciano, Elisa Núñez, que comparecía para desmenuzar los puntos clave de su gestión a lo largo de la legislatura. Joan Baldoví pidió la palabra y se la concedió la presidenta de la Cámara, Llanos Masó. Fue en ese momento cuando se desataron los acontecimientos.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas, Baldoví se pone de pie y mira a su izquierda, donde se encuentra Ana Vega, a la que pregunta: «¿Tú de qué te ríes?». La diputada de Vox le responde sentada desde su escaño: «Porque me da la gana. Faltaba más».

Pero Baldoví la corta: «Estás diciendo animaladas». La diputada de Vox reacciona rápido: «¿Y la libertad de expresión?». Baldoví se queda mirándola fijamente durante unos segundos que se hacen eternos. Finalmente, se gira, aún de pie, mientras el murmullo se acrecienta en la Cámara.

La presidente intenta poner calma: «Señorías, por favor», repite. En tanto que Ana Vega, la diputada de Vox, extiende los brazos en señal de incredulidad por lo que acaba de vivir y se dirige también a la presidenta: «¿Esto, qué es?».