Rafael Marcos, víctima de Irene Montero: «Acabará pagando, no creo que quiera perder parte de sus bienes»

La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, sigue sin pagar la indemnización de 18.000 euros a la que fue condenada por el Tribunal Supremo hace tres meses, por llamar maltratador a Rafael Marcos, ex pareja de María Sevilla, presidenta de la controvertida asociación Infancia Libre y que en su día fue condenada por secuestrar a su hijo. Montero, lejos de censurar a María Sevilla, difamó a su víctima, el padre del hijo que tienen en común y que sufrió el secuestro.

Rafael Marcos demandó a Montero por las palabras que pronunció el 25 de mayo de 2022 durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, y su difusión en Twitter. Aquel día, tras hacerse público el indulto concedido por el Gobierno a María Sevilla, la ministra de Igualdad señaló que el Estado tenía «una deuda» con «las madres protectoras», y que éste debía de «ser capaz de proteger» a estas mujeres que «se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista».

El ex marido de María Sevilla aseguraba en su demanda que en dicho contexto la ministra le «presentó» como un «maltratador tanto de su hijo como de su ex pareja». Alegó que, con esas falsas acusaciones contra él, Irene Montero había vulnerado su derecho al honor.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dio la razón a Rafael Marcos y condenó a Irene Montero. Tras serle notificada la sentencia, la ministra de Podemos tenía 20 días de plazo para realizar el pago de la indemnización en período voluntario. Pero no la hecho. Tampoco ha retirado el tuit objeto de condena, algo a lo que también le obligaba la sentencia. Y ya han pasado tres meses del pronunciamiento del Supremo.

Embargo y subasta de propiedades

«Ha tenido tiempo suficiente para saldar la indemnización y es lógico que, si no lo hace, le embarguen sus bienes», ha explicado Rafael Marcos en la entrevista a OKDIARIO. El embargo y posterior subasta de bienes es la fórmula jurídica establecida en la legislación para que quien se niega a un pago lo haga efectivo.

La víctima de Irene Montero también censura que la ministra siga sin cumplir con su obligación de retirar el mensaje difamatorio que colgó en Twitter, práctica en la que igualmente incurrió su secretaria de Estado de Igualdad, la también podemita Ángela Rodríguez Pam, contra la que Rafael Marcos también ha emprendido acciones judiciales.

«Me siguen llamando maltratador»

«Esa publicación de Ireno Montero en Twitter todavía no se ha borrado y hay mucha gente que la sigue viendo; siguen viendo cómo me llaman maltratador», se queja el ex marido de la secuestradora indultada por el Gobierno socialcomunista.

Por ello, a mediados de julio, la abogada de Rafael Marcos mandó al Alto Tribunal una demanda de ejecución de sentencia, para que la sala le reclamara a Montero el pago. Junto con esa demanda se incluía, como se hace habitualmente, una solicitud de averiguación de patrimonio, para el supuesto de que Montero no llegue a pagar y haya que embargarle propiedades.

Pese a todo, Rafael Marcos se lamenta de que el daño moral que la ministra de Podemos le ha causado a él y a su imagen personal no tiene precio: «Ningún bien que le puedan embargar a Montero puede suplir el daño que me han hecho».