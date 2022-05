El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido el indulto parcial a la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, que fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores. El indulto rebaja esta pena a dos años de cárcel, en contra del criterio del juez y del fiscal, tal y como adelantó OKDIARIO. También le conmuta la inhabilitación para ejercer la patria potestad por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, en el que queda constancia de que el indulto parcial lo ha concedido la ministra de Justicia, Pilar Llop. La ministra considera que existen «razones de justicia y equidad» para rebajar la pena a la presidenta de Infancia Libre.

María Sevilla retuvo durante más de un año a su hijo, que actualmente tiene 14 años, y huyó con él hasta Cuenca antes de entregárselo a su padre, que tenía otorgada la guardia y custodia. Finalmente, la presidenta de Infancia Libre fue detenida por la Policía. Además, la mujer acusó falsamente de abusos sexuales sobre el menor a su ex pareja.

«Vengo en conmutar a doña María Sevilla Sánchez la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, y conmutar la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por ciento ochenta días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto», señala el texto firmado por Llop.

«Madre protectora»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió la semana pasada a María Sevilla, a pesar de estar condenada por un delito de sustracción de menores. La dirigente podemita se refirió a ella como una «madre protectora». Lo hizo durante una entrevista concedida a El Programa de Ana Rosa, en el contexto de «la lucha contra las violencias machistas». También mencionó a Juana Rivas, condenada por el Tribunal Supremo a dos años y medio de prisión por sustracción de menores.

«Hasta que no seamos capaces de proteger de manera efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, Juana Rivas, María Sevilla o Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista y hasta que no seamos capaces de garantizar que todas las jóvenes en nuestro país pueden salir de fiesta e ir por la calle seguras no podemos estar satisfechas», afirmó Montero.