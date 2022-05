La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hecho de nuevo alarde de su particular feminismo defendiendo abiertamente a mujeres condenadas por la Justicia, como Juana Rivas o María Sevilla, a quienes se ha referido como «madres protectoras».

Montero ha hecho la afirmación en el contexto de «la lucha contra las violencias machistas». «Hasta que no seamos capaces de proteger de manera efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, Juana Rivas, María Sevilla o Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista y hasta que no seamos capaces de garantizar que todas las jóvenes en nuestro país pueden salir de fiesta e ir por la calle seguras no podemos estar satisfechas», ha expuesto la ministra en una entrevista en Telecinco.

Montero se ha referido así a varios casos polémicos, como el de la ex presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, que fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores. Sevilla retuvo durante más de un año a su hijo, que actualmente tiene 14 años, y huyó con él hasta Cuenca antes de entregárselo a su padre, que tenía otorgada la guardia y custodia. Además, la mujer acusó falsamente de abusos sexuales sobre el menor a su ex pareja. Actualmente, Sevilla está cerca del indulto, pues la Fiscalía Provincial de Madrid se ha posicionado a favor de concederle la medida de gracia.

Montero también se movilizó activamente por Juana Rivas, condenada por el Tribunal Supremo a dos años y medio de prisión por sustracción de menores. «La condena a Juana Rivas sigue siendo una alerta de lo necesaria que es la perspectiva de género en la Justicia», escribió la ministra en redes. Como reveló OKDIARIO, a Rivas se le concedió cumplir su pena en casa y con una pulsera sólo dos meses después de que se le abrieran dos expedientes graves.

Acusa a los jueces

Precisamente, el Ministerio de Igualdad ha organizado un foro, que tendrá lugar este fin de semana, para atacar a los jueces, acusándoles de machistas por «no dar credibilidad a las mujeres». Se trata del I Encuentro Estatal de Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional en España, que se celebrará los próximos 20 y 21 de mayo en Mérida.

El encuentro dirige sus críticas al funcionamiento de la Justicia y el supuesto comportamiento «patriarcal» de los jueces. Para ello, los organizadores se apoyan en un reciente informe elaborado por ocho «expertos independientes» para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se insta al Gobierno español a «garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra contra las mujeres». Los autores de este informe sostienes que «los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos». «Incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres», destacan.

Hace unas semanas, ya fue muy polémica la exposición organizada por el Govern balear con el apoyo del Ministerio de Igualdad en la que se atacaba a los jueces asegurando que no creen el testimonio de las mujeres. En uno de los carteles se exhibía la ilustración de un juez que decía a una mujer: «¡¡¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!!!». La exposición provocó la indignación entre los jueces y la reacción del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que elevó una queja a Montero por la «imagen falsa e injusta» de la Justicia. Las críticas obligaron a su retirada.