Montero monta un foro para acusar a los jueces de machistas por «no dar credibilidad a las mujeres»

El Instituto de las Mujeres -dependiente del Ministerio de Igualdad- patrocina el I Encuentro Estatal de Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional en España, que se celebrará los próximos 20 y 21 de mayo en Mérida. Entre los patrocinadores figura también la Junta de Extremadura.

El encuentro dirige sus críticas al funcionamiento de la Justicia y el supuesto comportamiento «patriarcal» de los jueces. Para ello, los organizadores se apoyan en un reciente informe elaborado por ocho «expertos independientes» para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se insta al Gobierno español a «garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra contra las mujeres». Los autores sostienes que «los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos». «Incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres», destacan en su informe.

Según estos expertos, «una de las causas fundamentales de este problema es la existencia de un sesgo discriminatorio contra las mujeres, que hace que su testimonio se perciba como menos creíble que el de los hombres». Argumentan que han seguido de cerca la situación de la Justicia española «durante casi una década» y «siguen recibiendo información de nuevos casos en España de madres que pierden la custodia de sus hijos a manos de padres maltratadores». «Estas mujeres han sido castigadas por los tribunales en lugar de conseguir la protección de su prole», destaca la ONU. Los autores sostienen que «tales teorías aprovechan las actitudes patriarcales arraigadas en el sistema legal, así como una creciente oleada de críticas contra la igualdad de género en varios países donde los grupos anti-derechos han retratado los derechos de las mujeres como anti-familia».

«Guiados por teorías pseudocientíficas y regresivas, como la alienación parental, los tribunales de España y otros países no están garantizando el derecho de los menores a estar libres de violencia ni el derecho de las mujeres a la no discriminación», afirman.

«Naciones Unidas ha advertido que el sistema judicial español no protege en algunos casos a los menores de padres abusivos y no otorga credibilidad a las mujeres», se presenta el foro. «La realidad es alarmante, no en vano la ONU, en tan sólo tres meses, ha manifestado su gran preocupación en tres ocasiones diferentes».

Hace unas semanas, ya fue muy polémica la exposición organizada por el Govern balear con el apoyo del Ministerio de Igualdad en la que se atacaba a los jueces asegurando que no creen el testimonio de las mujeres. En uno de los carteles se exhibía la ilustración de un juez que decía a una mujer: «¡¡¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!!!». La exposición provocó la indignación entre los jueces y la reacción del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que elevó una queja a Montero por la «imagen falsa e injusta» de la Justicia. Las críticas obligaron a su retirada.