Compromís ataca a Mazón por una foto «machista» pero olvida que Puig y Ribó tienen otras iguales a esa

Miembros de la coalición nacionalista Compromís han cargado este miércoles contra el presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón a través de las redes sociales por una foto con el equipo nacional de gimnasia rítmica en que las gimnastas aparecen de rodillas por una cuestión de protocolo, como es habitual en muchas de sus imágenes. Estos mismo miembros de Compromís han omitido, sin embargo, que tanto el ex alcalde de Valencia Joan Ribó como el ex consejero de Educación Vicent Marzà, ambos de Compromís, así como el ex presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig tienen fotos muy similares a esta: con ellos de pie y las deportistas rodilla en tierra.

Imágenes, estas últimas, que no han merecido crítica alguna por parte de Compromís, que ha gobernado durante ocho años la Generalitat Valenciana junto a los socialistas y que ahora se encuentra, por decisión de las urnas, fuera del gobierno tanto en la Generalitat como en las tres diputaciones y los principales ayuntamientos valencianos, además de en una soterrada crisis interna.

El origen ha sido una publicación en twitter de una usuaria que ha resultado ser, según ella misma reconoce en su perfil, concejal en la localidad valenciana de Casinos. Concretamente, por Compromís.

La imagen de Mazón, según ha conocido OKDIARIO, fue organizada así por una cuestión de protocolo y forma parte de una secuencia. Obedece a que las deportistas no podían ponerse de cuclillas, pero sí de rodillas.

Es más, fue el propio Mazón quien durante la secuencia dijo que en un determinado momento quien se agachaba era él. Y así lo hizo. Por ello, hay imágenes de esa misma sesión en las que Mazón aparece agachado y no de pie.

Es más, un usuario de twitter ha realizado una recopilación de diversas fotos en distintos momentos de gimnastas de rítmica. En todas ellas, las jóvenes aparecen de rodillas: «Ahora a por el gobierno valenciano de Mazón. Afirman que el Consell se tomó una foto con la selección nacional de gimnasia rítmica en una postura machista, cuando es costumbre que las gimnastas posen de rodillas», dice el citado tuit. A la publicación la acompañan cuatro demoledoras imágenes que dejan en evidencia a Compromís.

El ex alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís) ha sido uno de los que ha criticado la imagen a través de su red de twitter. Pero a Ribó le ha respondido en esa misma red social, entre otros, un usuario con una publicación en que aparece el propio Ribó con unas deportistas. Una parte de ellas está con la rodilla hincada en tierra. En esa imagen sólo aparecen tres varones, incluido Ribó. Los tres están de pie. Hay ocho mujeres rodilla en tierra.

Pero, además, en otras imágenes que también este miércoles han recobrado actualidad, aparece el ex presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig y el ex consejero de Compromís Vicent Marzà retratados con otras deportistas. Puig y Marzà están de pie y sonriendo. Mientras ellas aparecen en la imagen también con rodilla en tierra.

Pero, en esa imagen, no sólo son Puig y Marzà quienes aparecen de pie, sino también otros varones. Se da la circunstancia de que las cuatro únicas personas que aparecen con rodilla en tierra son mujeres. La imagen no mereció las críticas de miembros de Compromís, que ahora sí han puesto el grito en el cielo.