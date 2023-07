Estalla Compromís: los diputados del partido de Oltra no dan su voto al candidato del de Baldoví

Un total de cuatro de los 15 diputados de la coalición nacionalista Compromís no han avalado con su voto la candidatura para que el ex presidente de las Cortes Valencianas Enric Morera les represente como senador territorial. De esos cuatro diputados, tres pertenecen a Iniciativa del Poble Valenciá (Iniciativa del Pueblo Valenciano), una de las tres patas sobre las que se sustenta la coalición que es, además, la formación de la ex vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra. Enric Morera, el elegido finalmente como senador territorial, procede del antiguo Bloc (Bloque), ahora Mes (Más). El mismo partido del actual líder de la formación Joan Baldoví.

Hay una representante de Iniciativa más, la ex consejera de Agricultura Isaura Navarro, que no ha podido asistir este jueves. Por tanto, sólo había tres diputados del partido de Oltra. Pero, al final, las abstenciones han sido cuatro, una más dentro de Compromís, que según fuentes procedería de la tercera pata de la formación: Los Verdes.

Se da la circunstancia de que Los Verdes también secundaron a Iniciativa el día en que los representantes de este último partido plantaron a Mes en un acto de Baldoví en la Explanada de Alicante.

Los senadores

El Pleno de las Cortes Valencianas ha votado este jueves las propuestas de los grupos políticos para nombrar a los senadores territoriales que representarán a la Cámara. Según los resultados electorales, el PP tenía tres, el PSOE, dos y Compromís, uno.

El Partido Popular, que había consensuado uno de sus tres diputados con Vox bajo las premisas de un perfil independiente y de reconocido prestigio en la Comunidad Valenciana, ha presentado a Gerardo Camps, Teresa Belmonte y al aspirante fruto de ese consenso con Vox, Fernando Carbonell. Han obtenido los 53 votos que suman ambas formaciones, 40 del PP y 13 de Vox. Los 31 diputados del Grupo Socialista han respaldado a sus nombres propuestos: Ximo Puig y Rocío Briones.

El conflicto

Pero, en el caso de Compromís no ha sido así. El candidato propuesto, el ex presidente de las Cortes Valencianas Enric Morera, que estaba en el hemiciclo siguiendo la sesión, sólo ha logrado diez votos sobre un total de 14 diputados de Compromís presentes. Cuatro de esos diputados no le han avalado: tres de Iniciativa, el partido de Mónica Oltra.

El motivo es que Iniciativa entiende que existía un pacto entre los dos partidos mayoritarios de la coalición por el que el senador territorial le correspondía elegirlo a ellos. Y que Mes no lo ha respetado. La opción de Iniciativa era que el actual representante de Compromís en el Senado, Carles Mulet, continuara y no que entrara Enric Morera.

Los antecedentes

No es la primera vez que Iniciativa y Mes entran en conflicto. Ya lo hicieron cuando el propio Joan Baldoví anunció la presentación de su candidatura para aspirar a la presidencia de la Generalitat, después de que Aitana Mas anunciase a su vez que tomaría la decisión más adelante.

Aquel pulso, lo ganó Mes. Baldoví aspiró a la Generalitat y Mas se tuvo que conformar con ser la número uno por la provincia de Alicante. En esta ocasión, Mes ha vuelto a doblegar a Iniciativa, el partido de Mónica Oltra.