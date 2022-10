Compromís en guerra: El partido de Mónica Oltra ‘planta’ a Baldoví en el acto de Alicante

Lo que hasta ahora era una rebelión de los cachorros de la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra es ya una guerra interna en toda regla en Compromís. Iniciativa del Poble Valenciá (Iniciativa del Pueblo Valenciano), el partido de la propia Oltra y de su sucesora en el Gobierno valenciano Aitana Mas, ha decidido no participar en el primer acto en que el diputado nacional Joan Baldoví se presenta como candidato oficial y único a las Primarias y a la presidencia de la Generalitat de los nacionalistas. El acto está previsto para esta misma mañana en Alicante. «No compartimos las formas organizativas» de ese acto, es el argumento con el que plantan a Baldoví, según ha comunicado Iniciativa.

Compromís tenía la necesidad de detener la sangría de votos que le había provocado el denominado caso Oltra, que investiga si cargos y/o personal de la Consejería que dirigía la ex vicepresidenta valenciana supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de la ex vicepresidenta. Ese caso arroja a día de hoy un saldo de 16 imputados. Entre ellos, la propia Oltra, investigada por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

El origen del conflicto

El paso adelante lo dio el diputado nacional Joan Baldoví, que procede de Mes Compromís (Más Compromís), uno de los 3 partidos que conforma la coalición, como Iniciativa, el de Oltra. Todo parecía atado y hacía prever que la coalición en pleno le seguiría.

Sin embargo, no fue así. Los cachorros de la ex vicepresidenta, los jóvenes que han dado el paso ahora a la primera fila de la política valenciana y que empezaron de la mano de Oltra, han criticado el momento de la presentación de esa candidatura de Baldoví. Hasta el punto de que ayer, tal como publicó OKDIARIO, la actual vicepresidenta valenciana Aitana Mas ya reconocía abiertamente que no descartaba «para nada» competir en esas Primarias con Baldoví, aunque matizó que no lo decidiría hasta enero.

Para esta misma mañana, está previsto en Alicante desde hace días la celebración de un acto de Compromís con un cartel estelar en la coalición, que reunía nada menos que Aitana Mas, Joan Baldoví e incluso Águeda Micó con el motor del coalición en Alicante: Natxo Bellido.

Iniciativa rompe la baraja

Pero anoche, según confirman fuentes de Compromís, Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, comunicó que su comisión permanente había decidido que no iban a participar porque no compartían las formas organizativas del mismo, lo que en la situación actual significa dar visibilidad a una clara discrepancia y a la situación de enfrentamiento interno.

Se da la circunstancia de que ayer, también, según Las Provincias, la propia Oltra mantuvo en un bar de Valencia un encuentro en que participaron, entre otros, su ex jefe de Gabinete y también imputado en la investigación judicial antes referida Miquel Real y uno de los 2 los portavoces de Iniciativa: Alberto Ibáñez. Tanto a Real como a Ibáñez les une una fuerte amistad personal con Oltra, que va más allá del ámbito político.

Crisis entre partidos

Pero la crisis de Compromís es también la crisis de la relaciones entre los 2 partidos mayoritarios de la coalición: el de Oltra, que como se ha dicho aglutina a Aitana Mas, Alberto Ibáñez y algunos más, como la consejera de Agricultura Mireia Mollà, que de momento permanece en segundo plano, y Mes Compromís (Más Compromís), que es de donde procede Joan Baldoví, la rama más cercana al catalanismo.

Con el movimiento de hoy, Iniciativa desactiva el efecto Baldoví. Una devolución de moneda en toda regla, porque interpretan que la presentación del veterano político buscó bloquear la posibilidad de que su favorita para liderar la coalición y aspirar a la vicepresidencia de la Generalitat: Aitana Mas.

De puertas afuera, esta guerra interna tampoco beneficia al presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig, que ve cómo su principal socio en el Gobierno valenciano se sumerge en una crisis a apenas 8 meses de las elecciones. A partir de aquí, las consecuencias son impredecibles. Pero, una vez desatadas las hostilidades, cualquier cosa puede pasar. Desde un acuerdo rápido a la ruptura total.