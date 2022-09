En plena tormenta por las imputaciones de Francesc Gamero, ex subsecretario de la Consejería de Mónica Oltra y actual secretario autonómico de Hacienda del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig, y del ex jefe de Gabinete de la propia Oltra y primer ex marido de la ya ex vicepresidenta valenciana Miquel Real, Compromís ha organizado para el sábado un acto en Alicante en el que participarán, entre otros, su diputado nacional Joan Baldoví y la número 2 del Gobierno de Puig Aitana Mas.

Gamero y Real han sido llamados a declarar en calidad de imputados por el titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia en el mismo procedimiento en que está también imputada Mónica Oltra. En el caso de la ex vicepresidenta, por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

El juez buscar esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por quien era marido de la entonces vicepresidenta en el momento de los hechos y conocer quién dio la orden y participó en el expediente que se desarrolló en paralelo al primer procedimiento judicial contra el ex marido de Oltra, lo que se conoce como la instrucción paralela. El caso arroja, a día de hoy, un balance de 16 imputados.

Oltra fue imputada el pasado 16 de junio. Sólo 48 horas después de aquella imputación, Compromís celebró un acto festivo de reivindicación de la figura de la propia Oltra en Valencia, donde como en Alicante ahora, estuvieron, entre otros Baldoví y Aitana Mas.

Mónica Oltra subió ese día al escenario al ritmo de las palmas de los asistentes, mientras la megafonía reiteraba un mensaje: «Botánic 2», (Botánico 2), la denominación que se da al Gobierno valenciano por el lugar donde PSOE, Compromís y Unidas Podemos firmaron el acuerdo de gobernabilidad. Aquel acto festivo se interpretó entonces, además, como un desafío al propio Puig. Sólo 3 días después de aquella cita, Oltra dimitía.

Alicante

Los paralelismos que unen aquella cita y la del sábado en Alicante comienzan por su denominación. ‘Soms molt d’Alacant’ (‘Somos mucho de Alicante’) es casi el mismo nombre que el de la famosa fiesta Valencia, pero con una variante. En aquella ocasión, Compromís utilizó como primer mensaje ‘Soms molt de Mónica’ (‘Somos mucho de Mónica’), en referencia a la que ha sido su líder. Ahora: ‘Somos mucho de Alicante’.

La coalición lleva días anunciando el evento, que será en la Explanada, en redes sociales. Y ni siquiera la reciente imputación de Francesc Gamero y Miquel Real ha cambiado sus planes. Entienden que Ximo Puig no puede destituir a ninguno de los 2 cargos mencionados porque no pertenecen a la cuota socialista, sino a la de los nacionalistas.

El Partido Popular, a través de su portavoz adjunta en las Cortes Valencianas Elena Bastidas, ya ha reclamado a Puig que destituya a Gamero, a Real y a la directora general del Menor Rosa Molero, también imputada. Pero Puig no ha contestado. Ni siquiera lo hizo ayer, en el debate de Política General, cuando en su discurso no dedicó un solo segundo a hablar de este caso, que sacude a la Comunidad Valenciana.