El 7 de marzo de 2022 la entonces vicepresidenta de la Generalitat de Valencia y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra era tajante ante los medios de comunicación que le preguntaban por la investigación de un juzgado valenciano sobre un posible encubrimiento de los abusos sexuales de su marido sobre una menor de edad. Aseguraba entonces que el 8 de agosto de 2017, cuatro días después de conocer los hechos, ella encargó el expediente, «que es como se funciona en la Administración» y añadió que: «Yo fui quien encargó el expediente, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: ‘Oiga, averígüese aquí qué ha pasado. Punto’. Y no hay más». Sin embargo, el pasado lunes Oltra reconocía ante el juez y a preguntas del fiscal que «se faltaba a la verdad» cuando realizó esas declaraciones o lo que es lo mismo, que mintió a la prensa.

Esta declaración al final de la comparecencia de ocho horas de Oltra ante el juez de Instrucción numero 15 de Valencia era la esperada porque admitir que sus declaraciones en prensa y en su comparecencia en Les Corts el 21 de abril de 2021 eran ciertas era como autoinculparse de los delitos de los que está acusada: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito. El interrogatorio de este lunes trató de averiguar si ella ordenó a su Consejería ocultar estos abusos a alguno de los otros 13 imputados, si dio orden de iniciar una investigación paralela a la judicial o su responsabilidad en el desamparo que dejó a la menor de 15 años abusada al no representarla en el juicio contra su ex marido, un educador del centro de menores donde residía Teresa, que así se llama la víctima, y que fue condenado a cinco años de cárcel.

A preguntas del juez, Oltra ya había achacado sus declaraciones auto inculpatorias tras conocer las imputaciones de varios altos cargos de su Consejería a «un estallido emocional», pero el Fiscal Jaime Cussac insistió en este hecho y repitió una pregunta similar para tener certeza de cuándo mentía Oltra, si a la prensa o al juez: «Debe entenderse en el sentido de que las manifestaciones que hizo dicho día (7 de marzo de 2022) no eran exactas o por decirlo de otra manera se faltaba a la verdad o no se correspondían con la misma» a lo que Oltra respondió que «se podría decir así».

También declaró algo similar durante su comparecencia en las Cortes Valencianas de 21 de abril de 2021: «Inmediatamente que conocí la existencia de un procedimiento judicial, insisto, de forma fortuita y alejada de mi responsabilidad política, me puse en contacto con mi jefe de gabinete. Le di instrucciones en el sentido de recabar información y, lógicamente, de exigir la máxima pulcritud y diligencia y la mayor protección de la joven (…)».

Acusación

Una de las cuestiones más peliagudas fueron sobre por qué la Consejería no había representado a la menor en el juicio contra su abusador. Cuando el fiscal preguntó si no le parecía suficiente «título» que la menor estuviese bajo su custodia para que su Consejería ejerciese la acusación particular en el caso de abusos, algo que no hizo, la ex consejera de Compromís argumentó que «no me tiene que parecer a mí, sino a quien tuviera que ejercer esa acusación y en todo caso lo que tenía que parecerme a mi se plasmó en la ley 26/2018».

La ley que invocó Oltra habilita a la Generalitat Valenciana para ejercer la acusación particular en el caso de abusos sexuales a menores bajo su custodia y se hizo en 2018. A pesar de que la sentencia contra su marido Luis Ramírez fue en diciembre de 2019 -luego recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y luego ante el Tribunal Supremo- la Consejería de Oltra nunca se personó en la causa en defensa de la menor. Cuando el juez preguntó «acerca del motivo por el que sabiendo la Consejería de la existencia de un proceso, no trató de personarse en la causa en defensa de la niña como acusación particular, siquiera de forma adhesiva a la acusación del ministerio Fiscal (…)», a lo que Oltra respondió que «porque no había título habilitante, porque la ley es posterior».