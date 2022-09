El 7 de marzo de 2022, la entonces vicepresidenta de la Generalitat de Valencia y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, respondió a los periodistas que le preguntaban por la investigación de un juzgado valenciano sobre un posible encubrimiento de los abusos sexuales de su marido sobre una menor de edad. Y Oltra, sin pestañear, dijo que ella fue, el 8 de agosto de 2017, cuatro días después de conocer los hechos, quien encargó el expediente: «Se lo dije a la directora general».

Por supuesto, Oltra no dijo lo mismo el lunes ante el juez y el fiscal. Si Oltra hubiera admitido que sus declaraciones en prensa y en su comparecencia en Les Corts el 21 de abril de 2021 eran ciertas, la ex vicepresidenta de la Generalitat se habría autoinculpado de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito, porque su Departamento no hizo nada por amparar a la menor, más bien todo lo contrario. El fiscal, con tino, preguntó: «¿Debe entenderse en el sentido de que las manifestaciones que hizo dicho día (7 de marzo de 2022) no eran exactas o por decirlo de otra manera se faltaba a la verdad o no se correspondían con la misma?». Mónica Oltra, en el colmo de la hipocresía, respondió al representante del Ministerio Público con un elocuente «se podría decir así». O sea, que Oltra admitió su mentira.

Que Oltra ha mentido está claro, aunque será la Justicia quién determine cuándo: si el lunes ante el juez y el fiscal o en marzo de 2022. Su estrategia de ahora consiste en negar que conociera los hechos y cargar cualquier responsabilidad penal sobre los hombros de sus subordinados, pero si hace un año presumía de haber reaccionado con urgencia en 2017 y ahora defiende su inocencia con el argumento de que no fue informada parece obvio que Oltra, acorralada, se ha subido a lomos de la mentira en un intento desesperado de evitar el cerco de la justicia. Y estos eran los que venían a regenerar la vida pública.