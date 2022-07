La representación legal de Mónica Oltra ha pedido al juez de Instrucción número 15 de Valencia que no intervenga los mails cruzados entre los miembros de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre el caso de la menor abusada por su marido mientras ella era la responsable. Los abogados de Oltra se oponen así al recurso presentado el día 20 de julio por la acusación popular de Gobierna-Te contra el rechazo del Juzgado a intervenir los citados mails. Tanto la acusación ejercida por la menor abusada por el marido de Oltra, Mayte, como la acusación popular ejercida por Vox se habían adherido a la petición para requisar el cruce de correos entre los funcionarios de la Consejería para tratar de averiguar si conocían la implicación del marido de Oltra en los abusos y trataron de esconderlo.

El el Juzgado número 15 de Valencia investiga a Oltra y a otros 13 cargos de su Consejería para dirimir responsabilidades, que en el caso de Mónica Oltra, ex vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, serían las relativas a supuesta prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

Con esta maniobra legal Mónica Oltra trata de impedir que el juez investigue en los mails de la Consejería, algo a lo que ya se había negado en una resolución de 6 de junio de 2022, pero que fue recurrido por las acusaciones. Según la defensa de Oltra, las acusaciones «pretenden una dilación del proceso (…), busca adentrarse en la vida personal, profesional y política de los investigados, con la única finalidad (de conocimiento notorio) de servir a un interés distinto al esclarecimiento de los hechos».

Además, la defensa de Oltra argumenta que «de accederse a eta diligencia de investigación y más allá de cualquier interés para la causa, la privacidad de numerosas personas, expedientes de menores o de otro tipo se verían inmediatamente expuestos en redes sociales».

Los abogados de la ex vicepresidenta de la Generalitat valenciana también valoran que parte de los correos que ya están incluidos en la causa y que atañen a una subdirectora general y a la directora del Centro de Menores donde se cometieron los abusos por los que fue condenado a cinco años de cárcel Luis Ramírez Icardi: «el contenido de los correos no infiere la existencia de ílicito alguno» y «de los mismos no se deriva la existencia de indicios (…) que justifiquen la intromisión en la intimidad de mi defendida y de ninguno de los investigados». Por todo esto los abogados de Oltra explican en su escrito de impugnación que «rechazamos la necesidad, utilidad y proporcionalidad de la diligencia de investigación interesada y su marcado carácter dilatorio y prospectivo con notoria intromisión injustificada en la intimidad de los investigados y de terceras personas, que justifican la desestimación del recurso planteado». Se refieren en este caso al recurso presentado por las acusaciones para tratar de convencer al juez para que accediese a esos correos de la Consejería.

Además de Mónica Oltra al recurso presentado por las acusaciones para tratar de acceder a los mails también se opone una subdirectora general de la Consejería de Igualdad de la Generalitat y la psicóloga, funcionaria de la Generalitat, que hizo el primer estudio a la menor abusada por el marido de Oltra y que concluyó que el testimonio de la menor no era creíble.

Las acusaciones pedían que se interviniesen los correos cruzados de enero a diciembre de 2017 (año en que tuvieron lugar los hechos), de octubre a diciembre de 2019 (cuando se produjo la sentencia condenatoria al ex marido de Oltra) y «desde que tuvieron lugar las presentes Diligencias hasta la fecha actual».