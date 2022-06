Mónica Oltra ostenta la responsabilidad más importante entre los 14 imputados que suma la investigación, que ahora instruirá la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), para esclarecer si cargos y/o técnicos de su Consejería supuestamente ocultaron los abusos de su marido, entonces, a una menor tutelada. Mónica Oltra es vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. A pesar de su imputación, y de su afirmación en 2010 sobre entonces presidente valenciano, Francisco Camps: «El día que me vea imputado, como usted, me iré a casa» Oltra ni ha dimitido ni ha sido cesada.

La directora y la subdirectora general de Infancia y Adolescencia de la Consejería de Oltra, también, investigadas, tampoco han dejado sus cargos: ni Mónica Oltra, su jefa, les ha reclamado esa dimisión ni ha rubricado su renuncia. Ahora, la continuidad de la líder de Compromís es la única garantía de los cargos mencionados para mantenerse en el puesto.

Pero, ¿a qué espera Oltra para dimitir tras su imputación?, según algunas fuentes existen varias cuestiones. La primera es -según esas fuentes- la inminente resolución del Tribunal Supremo sobre el recurso de reforma presentado por el abusador de la menor y marido, entonces de Mónica Oltra, que se encuentra en el Tribunal Supremo por un defecto de doctrina. Si el Supremo falla a favor del marido de Oltra, el escenario puede cambiar.

La segunda cuestión es que de su interrogatorio, el próximo 6 de julio, en el TSJ valenciano se derive que no existe responsabilidad. Complicado, según los expertos, porque estamos en los inicios de un procedimiento que se antoja largo. En su comparecencia, además, es más que posible que, como otros imputados han hecho antes, Mónica Oltra rechace contestar a las preguntas de las acusaciones. En concreto, de la menor, de Vox y de Gobierna-T. Lo que no es posible es estirar más los tiempos, porque frente a la resolución adoptada ayer por los magistrados del TSJCV no cabe recurso.

Por otra parte, Mónica Oltra no tomo la decisión de cesar a la directora y subdirectora general de Infancia y Adolescencia cuando fueron imputadas en este mismo procedimiento, pero en su caso por el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que hasta ahora ha dirigido la investigación.

Este cuestión, que pasó de soslayo en su momento, pero en la que sí reparó OKDIARIO entonces, se convierte ahora en trascendental. Si no creyó conveniente cesar a ninguna de las 2, ¿por qué iba a dimitir ahora ella?, máxime estando respaldada por Compromís. En el caso de la directora y subdirectora general, sí hubiera bastado con la firma de Oltra para cesarlas tras su imputación. Pero no lo hizo.

Los efectos de una eventual caída de Mónica Oltra podrían tener más consecuencias en su Consejería, de la que forman parte todos los investigados. Además, están aquellos que cargos y responsables que no siendo de Compromís cuando alcanzaron su responsabilidad también están en problemas. Es el caso del director general del Instituto valenciano de la Juventud (IVAJ), contra quien se ha querellado la Fundación Española de Abogados Católicos por temas relacionados con el escándalo del ‘chemsex’. E incluso de otras consejerías: la directora de Salud Pública, igualmente querellada en la misma investigación que el director del IVAJ.

Pero a todo ello se suma el fuerte respaldo de Compromís, que hasta ahora ha doblegado a Ximo Puig, como hoy ha relatado OKDIARIO. De hecho, tal como hoy se publica en la página web de la Generalitat Valenciana está prevista la comparecencia de Mónica Oltra como portavoz del Ejecutivo autonómico, a partir de las 12 horas.