Oltra se victimiza ante el juez al borde de las lágrimas: «¿Es que los imputados no tienen familia?»

Una lacrimógena historia en la que lo personal se cruza con la actividad pública fue el argumento utilizado ante el juez Vicente Ríos en su declaración por la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra para justificar por qué el pasado 7 de marzo se arrogó la autoría del expediente informativo sobre la menor abusada por el que fuera su marido. Fue, según dijo al juez, su «manera» de desahogarse después de que su hijo le dijera: «Mamá, ¿es que esas personas no tienen familia?».

Mónica Oltra está imputada por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia para saber si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirigía ocultaron las denuncias de la menor por los abusos de que era objeto por su ex marido.

El 7 de marzo de este año, la pregunta que flotaba en el ambiente es quién había encargado en la Consejería de Oltra el expediente informativo de la menor abusada por el marido de Oltra, que por transcurrir en paralelo a la instrucción judicial era conocido como la instrucción paralela.

Ese 7 de marzo, Mónica Oltra, en manifestaciones a los medios en Valencia, para sorpresa de los presentes afirmó: «Ese informe, el expediente, lo encargué yo. No busquen más». Sólo 24 horas más tarde, el 8 de marzo, el instructor del procedimiento dictó una providencia por la que requiere al gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que aporte todas las informaciones publicadas el día anterior respecto a lo declarado por Oltra para su unión a la causa. Poco más de 20 días después, el 1 de abril, el mismo juez solicita al TSJCV la imputación de Oltra.

El juez volvió a interesarse por esta cuestión este mismo lunes. Fue en el transcurso del interrogatorio a Mónica Oltra cuando le preguntó acerca de cuál había sido el motivo por el que ella había declarado a su vez a los medios de comunicación que había ordenado a la directora general que abriera el expediente.

5 imputados

Y su respuesta resultó casi lacrimógena. Con un relato completo en el que se dan cita todos los argumentos utilizados por Oltra antes de su imputación: desde la cacería política a la persecución a los funcionarios. Para concluir con un «fue mi manera de desahogarme».

En concreto, según la declaración a la que OKDIARIO ha tenido acceso, Oltra dijo que el día previo a aquellas manifestaciones se habían producido 5 imputaciones en torno al caso, incluida la de la directora general. «Mi hijo me preguntó cuando oyó la noticia en la radio que si esas personas no eran compañeras mías y si no tenían familias y me preguntó si esas familias no estarían padeciendo también».

Además, Oltra señaló que «tras un desayuno informativo con los medios sobre la renta valenciana de inclusión, las preguntas iban enfocadas a las imputaciones». Este momento, dijo, fue de «alta tensión emocional». «Incluso, recuerdo que tras los periodistas se encontraba una funcionaria llorando y a mí me parecía muy injusto que la cacería política de la extrema derecha a personas que, pienso, no deben estar encausadas porque el blanco de la persecución era yo, ellos y su familia estuvieran padeciendo y fue mi manera de desahogarme», ha señalado al respecto.