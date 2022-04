El Ministerio Fiscal considera ampliamente «expuesta y motivada» en su exposición la decisión del juez de pedir la imputación de Mónica Oltra, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno que preside el socialista Ximo Puig en el caso que investiga si las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de la vicepresidenta fueron supuestamente ‘tapadas’ por cargos y/o personal de la Consejería que la propia Oltra dirige.

Así, se desprende del escrito de impugnación del fiscal ante el recurso presentado por una de las imputadas en el caso, Carmen Fenollosa, al que ha tenido acceso OK DIARIO. En concreto, el fiscal discrepa del argumento de Fenollosa en el sentido de que éste pueda resultar perjudicada si finalmente la causa, que actualmente esclarece el juzgado de instrucción 15 de Valencia, se traslade al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al tratarse, en el caso de Oltra, de persona aforada, tanto en su condición de diputada como de consejera y vicepresidenta del Gobierno valenciano. En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia ha solicitado al TSJCV la imputación de Oltra, cuestión que ahora debe decidir el Alto Tribunal. En el escrito del juez se abría un plazo de 3 días hábiles para presentar recurso por las partes personadas ante esa decisión. Y Fenollosa lo presentó.

Tal como la propia Oltra reconoció en una de sus comparecencias como portavoz del Gobierno valenciano ante los medios, ella no podía recurrir esa decisión, dado que no se encuentra personada en la causa. Pero sí recurrió Fenollosa. Este recurso es el que ha sido impugnado por el Ministerio Fiscal, que expone también su parecer acerca de que la propia Fenollosa entre a valorar si la exposición de motivos planteada por el juez de Instrucción 15 se encuentra motivada o no. En el escrito en que el citado juez planteaba la imputación de Mónica Oltra, el magistrado consideraba que existían «indicios racionales y sólidos» de la presunta participación de Oltra en los hechos por el que se practican diligencias contra otras 13 personas -entre ellos Fenollosa- en calidad de investigados entre cargos de la Generalitat Valenciana y personal del centro en que se produjeron los abusos.

El juez consideraba además que ya no le era posible progresar más en la instrucción sin que Mónica Oltra fuera escuchada en calidad de investigada sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las acusaciones y de la defensa. El fiscal, por su parte, considera «ampliamente expuesta y motivada» la exposición del juez de que «sea necesario tener por investigada» a Oltra.

Se da la circunstancia de que esta misma mañana, en la esfera política, la síndica portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas María José Catalá ha anunciado que el Grupo Popular en el parlamento valenciano activará la petición para crear una comisión que investigue las posibles responsabilidades políticas que puedan derivarse de la gestión de Oltra en su consejería en torno a este caso.