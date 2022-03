El juez que instruye la causa por la supuesta ocultación de la denuncia de la menor abusada por el entonces marido de Mónica Oltra en un centro tutelado por la Generalitat Valenciana, de la que Oltra es vicepresidenta primera, por parte de cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que también dirige la propia Mónica Oltra, ha requerido al Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que aporte las informaciones publicadas ayer, 7 de marzo, respecto a lo declarado por Oltra para su unión a la causa.

El juez se ha interesado hoy por las controvertidas manifestaciones efectuadas ayer por Mónica Oltra y ha dictado una providencia que se enmarca dentro de la investigación que lleva a cabo el citado jugado. Además, en la citada providencia, el juez requiere también al Instituto Espill para que informe de la cantidad que facturó en su día a la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas por el informe psicológico realizado entonces a la menor abusada por el hoy ex marido de Mónica Oltra. Finalmente, en esa providencia, el juez fija los días 23, 24 y 30 de marzo y 11 de abril para próximas declaraciones. Entre ellas, las de la directora general de Infancia y Adolescencia Rosa Molero, y la subdirectora Gemma Plaza, que declararán en calidad de investigadas el 23 de marzo.

Todo apunta a que las declaraciones a que se refiere el juez fueron efectuadas por Oltra en la mañana de ayer, recogidas por la agencia Europa Press y publicadas, entre otros por OK DIARIO. En sus manifestaciones, Oltra afirmó, según recoge la citada agencia, que «Yo encargue el expediente, que es como se funciona en la Administración, lo he explicado una vez, 50 y 50.000 si hace falta, pero que dejen a los funcionarios vivir, que no se merecen que se cuestionen su profesionalidad y su trayectoria y la situación en las que les ponen a ellos y sus familias».

Oltra dijo también que encargó el expediente el 8 de agosto de 2017, para saber, entre otras cuestiones «qué actuaciones se habían realizado, por qué me entero en esa fecha y no por vías de la Consejería, por qué no se había cumplido la petición del 6 de julio de Fiscalía de derivación de la presunta víctima o por qué no se le había proporcionado atención psicológica». «Todo esto, se averigua en un expediente y todo eso ya está explicado en el Diario de Sesiones de las Cortes (Valencianas) de 21 de abril de 2021», dijo.

En esas manifestaciones, Oltra criticó «que se trate de buscar 3 pies al gato cuando no los hay». «Yo fui quien encargué el expediente, se lo dije a la directora general, y la directora general dijo: ‘Oiga, averígüese aquí qué ha pasado’. Punto. No hay más».