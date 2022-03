El Partido Popular de la Comunidad Valenciana va a solicitar hoy por tercera vez una comisión de investigación para esclarecer la situación de los centros de menores tutelados por la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig y cuya responsabilidad corresponde a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra (Compromís). El Partido Popular ha tomado esta decisión ante las revelaciones que se van conociendo en torno a las declaraciones de los 8 investigados (antiguos imputados) por presuntamente silenciar los abusos del ex marido de Oltra a una menor tutelada por la consejería de la citada Oltra. Además, ha solicitado a Puig «que sea valiente» y que destituya a Oltra.

Un total de 6 investigados han pasado ya por dependencias judiciales para declarar en torno al denominado ‘caso Oltra’, en el que si investiga si cargos de consejería y personal del centro en que se hallaba la menor tutelada objeto de los abusos del hoy ex marido de Oltra, silenciaron los hechos a pesar de que presuntamente les fueron revelados por la menor. Las revelaciones de son de tal calibre que, alarmado por las mismas, el PP ha decidido solicitar otra comisión de investigación -la tercera- para conocer la realidad de esos centros y la situación de los menores.

En concreto, lo que ha alarmado a los populares han sido, sobre todo, 2 de esas declaraciones. Una, de la primera jornada. Y, otra, de ayer. El PP entiende que hasta la fecha ha quedado patente que desde la Consejería de Oltra no sólo no se creyó a la menor, sino que además «la dejaron doblemente desamparada», tanto al no escucharla como al «elaborar un informe para desacreditarla», según ha explicado la síndica portavoz de los populares en las Cortes Valencianas María José Catalá.

Catalá sostiene además que las declaraciones de los cargos de la consejería añaden aún más gravedad al asunto, pese a lo cual Oltra «sigue presentándose como una víctima». Ante esta situación, el PP ha decidido 2 cosas: una, reclamar a Puig la destitución de Oltra porque entiende que las distintas versiones que ha ido dando y se van conociendo a lo largo de varios meses hacen insostenible que pueda seguir encabezando la consejería.

La otra, presentar ante las Cortes Valencianas una petición para que se abra una comisión de investigación sobre los menores tutelados por la Consejería de Oltra. La tercera sobre esta misma cuestión después de que las dos anteriores fueran rechazadas. En esta ocasión, la pregunta que hace el PP a PSOE, Compromís y Podemos, los socios del Gobierno valenciano, es si merece la pena «seguir protegiendo a Oltra antes que poner a los menores por delante para saber qué está pasando en los centros».

Se da la circunstancia de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, al contrario que el Congreso de los Diputados y las Cortes Valencianas, sí ha aceptado promover una investigación para esclarecer las circunstancias que hayan podido suceder. En paralelo, esta tarde, concluyen las comparecencias ordenadas por el juez del caso con las declaraciones de los 2 últimos investigados.