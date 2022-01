De «insulto a la inteligencia» ha calificado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas Elena Bastidas que la vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano Mónica Oltra afirmara que pecó «de ingenua» en los casos de abusos sexuales a menores tutelados por la consejería que dirige la propia Oltra.

Hace unos días, una resolución del defensor del pueblo valenciano fue el detonante de un escandalo sin precedentes en la Comunidad Valenciana al revelar que un total de 175 menores tutelados por la Generalitat, que preside el socialista Ximo Puig, han denunciado abusos sexuales desde junio de 2020 a junio de 2021. El Partido Popular solicitó la comparecencia de Puig y la apertura de una comisión de investigación en el marco de las Cortes Valencianas. Sin embargo, lo que habrá será una comparecencia de la consejera Oltra, quien hace escasamente 24 horas afirmó que en el caso de abusos sexuales a menores tutelados había pecado «de ingenua».

Al PP, esas manifestaciones de Oltra no le han convencido en absoluto. «Ya no cuela», ha dicho Elena Bastidas, quien cree que es evidente que Oltra no sólo miró hacia otro lado, sino que incluso su consejería intentó ocultarlo. «No lo dice el PP, lo dicen tribunales», ha sostenido Bastidas.

A este respecto, ha recordado que la Justicia ha condenado al ex marido de Oltra, que era educador en un centro de menores tutelado por la consejería de la propia Oltra, por los abusos a una menor. Y ha recordado también el caso que se investiga por el «sospechoso papel» de la consejería, en referencia a la reciente reapertura de la investigación acerca de por qué cargos de la citada consejería y funcionarios del centro de menores, a los que la menor transmitió haber sido objeto de abusos, no lo denunciaron. Oltra, según ha dicho Bastidas «siempre hace lo contrario de lo que dice, haciéndose ella la víctima inocente cuando las víctimas reales son los menores».

También el presidente del PP en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón se ha referido hoy a la comparecencia de Oltra y ha afirmado que, en el tema de los abusos a menores, Puig también da «la callada por respuesta» y, según ha dicho, esa no es solución: «Parece que vive en una realidad paralela». Mazón ha insistido en que el PP quiere una comisión de investigación, no una comparecencia política. Y quiere también que los responsables de los centros hablen y cuenten lo ocurrido. Algo que, hasta el momento, no ha sucedido.