Los datos que se han conocido en las últimas horas acerca del caso en que se investiga la presunta ocultación por parte de cargos y personal de Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana que dirige la también vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, Mónica Oltra, han enmudecido hoy a la propia Oltra, que en una somera declaración varias veces reiterada se ha remitido a su comparecencia de 21 de abril del pasado año ante las Cortes Valencianas. Ese día, Oltra dio, sobre todo, 3 claves que hoy se miran con lupa. Ambas tienen relación con las fechas. Y ese matiz temporal es el que ha desatado todas las preguntas.

Ese 21 de abril de 2021 se celebró la sesión número 36 de las Cortes Valencianas en la presente legislatura.Oltra compareció para explicar las actuaciones llevadas a término de su consejería en el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana por parte de su hoy ex marido. Oltra dijo en esa comparecencia que conoció los hechos el 4 de agosto de 2017 «seis meses después de producirse», cuando -añadió- «el centro ya había acabado de realizar sus protocolos y también meses después de haberse cerrado la investigación interna sobre el educador», ex marido de Oltra y autor de los abusos.

Dijo, también, Oltra que se enteró de los hechos el día 4 de agosto, cuando llegó una citación judicial a la casa en que ella vivía con su entonces marido y, como se ha dicho, autor de los hechos. Añadió Oltra que ella se encontraba fuera de Valencia y que, por tanto, fue informada telefónicamente del contenido de la citación. Para añadir que «yo conocí este asunto por mi circunstancia personal» (estaba casada con el autor de los hechos) «no por mi cargo». Para agregar que «seré más explícita: lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta».

Se da la circunstancia de que entre la documentación aportada por una de las personas investigadas, se ha conocido que la Consejería de Oltra recibió el 27 de julio de 2017 un auto con medidas cautelares. Por tanto, con ese dato en la mano la secuencia de los hechos que ratificaría la versión de Oltra sería: la Consejería recibe el auto el 27 de julio, pero supuestamente ella lo desconoce. No se lo comunican por el motivo que sea (pérdida, olvido…) . Y tampoco lo sabe una semana después, pues Oltra afirma que se enteró de lo que ocurría por la citación judicial el 4 de agosto. Y esa cuestión es la que ahora mismo mantiene el vilo a las partes en el caso.

La segunda cuestión clave se halla exactamente a continuación de esa primera afirmación de Oltra en su comparecencia del pasado 21 de abril. Oltra dijo entonces que aquel 4 de agosto se puso en contacto con su jefe de Gabinete y le dio instrucciones para que recabara información y que exigiera la máxima pulcritud y diligencia y la mayor protección. la menor. El lunes siguiente (7 de agosto), según dijo Oltra, el jefe de gabinete informa al subsecretario de la situación, de la cual no tiene en esos momentos momentos más datos que la conversación telefónica. A continuación Oltra sostiene que ni en la subsecretaría, ni en ninguna dirección general de la vicepresidencia existía en ese momento constancia de los hechos. «No había llegado a ningún órgano de los servicios centrales ninguna petición, ningún informe, ningún requerimiento».

Se da la circunstancia de que el documento judicial que ahora consta en el juzgado llegó a la Consejería por registro de entrada a dependencias de la Consejería el 27 de julio. Es decir, 10 días antes de aquel 7 de agosto. ¿Qué ocurrió entonces con el documento?…, Oltra ha insistido hoy varias veces en que todo lo que dijo en la comparecencia tiene soporte documental. Y ha remitido a los medios, precisamente, a esta comparecencia, que se alargó, según ella misma ha reconocido, por espacio de más de 2 horas.

Finalmente, Oltra dice en las Cortes el pasado 21 de abril que el 8 de agosto la Dirección General de Infancia y la Adolescencia ordenó la apertura de un expediente informativo por haber tenido constancia ese mismo día de unos posibles abusos. Se da la circunstancia de que Oltra dijo en esa comparecencia, poco antes, que ella conoció los hechos el 4 de agosto de 2017 «seis meses después de producirse», cuando -añadió- «el centro ya había acabado de realizar sus protocolos y también meses después de haberse cerrado la investigación interna», por lo que es de entender que ni Oltra ni la directora general fueron comunicadas por el centro de la realización de sus protocolos ni de la investigación interna.