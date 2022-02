La vicesecretaria jurídica de Vox Marta Castro ha afirmado hoy, tras las declaraciones de las 3 primeras investigadas en el ‘caso Oltra’, que las manifestaciones de esas investigadas ofrecen contradicciones. y que algunas cuestiones han quedado sin explicación y deben continuar siendo investigadas. Castro sí ha afirmado que a tenor de las declaraciones de hoy, las investigadas supuestamente sí conocían quien era el marido, entonces, de Mónica Oltra, autor de los abusos a la menor. También ha dicho que sí habían declarado que sabían que el educador que abusó de la menor era pareja de la consejera Mónica Oltra.

Vox se ha personado como acusación popular en el caso que sigue un juzgado de Valencia para averiguar si personal del centro y de la propia Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, que dirige la también vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra (Compromís) supuestamente ocultó tener presunto conocimiento de los abusos por parte del entonces marido de la propia Oltra a una menor tutelada por la Generalitat a pesar de que está los hubiera denunciando en el ámbito del propio centro y de la consejería.

Las actuaciones judiciales se han iniciado hoy con las declaraciones de la entonces directora territorial de la Consejería Isabel Serra, Isabel Domingo e Isabel Junquera. Las 3 investigadas en el procedimiento judicial que se sigue. Las declaraciones han comenzado a las 17 horas. Pasadas las 22 horas, Marta Castro ha ofrecido su valoración.

Castro ha calificado los hechos de «gravísimos», tanto por la afectación de una menor, «que sacada de su entorno familiar, tiene que estar tutelada por la Consejería, como por el abandono absoluto por parte de la Consejería de sus funciones, de sus obligaciones».

Castro ha dicho que las declaraciones han sido «presentan contradicciones los que han estado declarando».Y ha sostenido que resulta «difícilmente explicable», por parte de la Consejería, «por qué no se informó a la Fiscalía desde el primer momento que tuvieron conocimiento de que una menor tutelada estaba sufriendo abusos».

Según Castro, los investigados que hoy han declarado no han podido explicar si informaron. «Han sido, a mi juicio, respuestas evasivas», por lo que entiende que «tendremos que seguir analizando el expediente e investigando». «Que no ofrezcan ninguna explicación -ha añadido- ya parece que puede ser indicativo de las dudas sobre el propio expediente administrativo que fabricaron en la Consejería». «Es inexplicable -ha continuado- que ante estos hechos, efectivamente, no pueden encontrar ninguna justificación desde el primer momento en que supieron que una menor tutelada podría estar sufriendo abusos».

En referencia a la declaración realizada por la directora territorial de Valencia Isabel Serra, Marta Castro ha dicho que «ha intentado justificar que ellos están haciendo lo que hacen siempre». Castro ha reflexionado que «si esto es lo que hacen siempre, creo que tendríamos que profundizar en el asunto, porque lo que no hicieron es dar traslado a Fiscalía ni poner en conocimiento, con unas actuaciones judiciales en medio, tampoco al juez». «El problema -ha sostenido Marta Castro- es que lo que habían hecho es no hacer nada. Habían omitido todas sus funciones de control, de tutela y de investigación, permitiendo que la menor fuese abusada y además, eludiendo cualquier investigación al respecto».

Ninguna las 3 personas que hoy han comparecido ante el juez, según ha explicado Marta Castro, «ha declarado que hubiese avisado a Fiscalía». castro ha hecho hincapié en que a Vox le preocupan todas las actuaciones que actualmente se siguen en los diferentes escenarios acerca menores tuteladas. «Estamos tratando de sacar a la luz todos los casos para tratar de esclarecer cuál es el procedimiento y la inactividad absoluta de la Administración en cuanto a la intervención con menores tuteladas».

En referencia a las declaraciones efectuadas por las otras dos investigadas que hoy han comparecido ante el juez, directora y psicóloga del centro, Marta Castro ha explicado que han expuesto «el procedimiento que han seguido desde que tuvieron conocimiento y han mantenido la versión que ellas no ofrecieron la credibilidad a la menor tutelada para poder comunicar a Fiscalía». Sin embargo, ha reflexionado que «se está poniendo en duda que esa decisión haya sido adecuada». En realidad, ha dicho: «¿por qué tomaron ellos esa decisión sin haber otras autoridades que ni siquiera conociesen o que tuviesen intervención en esa decisión tan trascendental como es tutelar y amparar a una menor presuntamente, en ese caso, ante un abuso», para continuar sosteniendo que «ante unos abusos, que ya están con una condena firme, no hicieron ninguna actuación. Iremos observando los detalles».

También ha desvelado que Castro, que las investigadas sabían quién era el entonces marido de Mónica Oltra: «Eso, sí lo han declarado. En algún momento sí sabían en el centro que el educador que había realizado esos abusos era el marido de Mónica Oltra. No han dicho que no lo conociesen. Han tenido que decir que sí. Como no puede ser de otra manera».

Castro también ha sido preguntada acerca de qué había dicho ante el juez la directora territorial de Valencia Isabel Serra sobre ese supuesto expediente paralelo que se abrió en Consejería a la menor abusada: «Ha tratado de justificar su actuación. Eso, es algo que está bajo investigación. Que estamos analizando», para agregar que»el fiscal también ha analizado muy profundamente sobre cuáles son las fechas de entrada y salida de comunicaciones». quien ha sostenido además que Isabel Serra no ha sabido explicar por qué «sabiendo que hay una investigación en Fiscalía y judicial reproducen un expediente administrativo, cuando su obligación era, como la de cualquier ciudadano ante un delito, ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial».