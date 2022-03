El Partido Popular exigirá en las Cortes Valencianas a la vicepresidenta primera de la Generalitat que preside el socialista Ximo Puig, Mónica Oltra (Compromís), copia de la documentación que consta con registro de entrada en la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ella misma dirige, relativa a la comunicación del auto de medidas cautelares y la orden de alejamiento del educador, ex marido de la propia Oltra, en el caso de la menor abusada en un centro tutelado por la Generalitat.

La iniciativa del PP se produce después de que el Juzgado de Valencia que instruye el caso tuviera conocimiento de la existencia de dicho auto, de 27 de julio de 2017, a través de la documentación aportada en su propia defensa por una de las 13 personas imputadas entre cargos y funcionarios en el caso que investiga la presunta ocultación de la denuncia de los abusos llevados a cabo por el ex marido de Oltra por parte de la menor a cargos y personal del citado centro, supuestamente. Y forma parte de una batería aún mayor de solicitudes de documentación y preguntas escritas elevadas a la cámara autonómica por la síndica adjunta del PP valenciano en el hemiciclo la también valenciana Elena Bastidas.

La existencia del auto, con fecha 27 de julio de 2017, supone que la Consejería de Oltra había tenido conocimiento de lo sucedido una semana antes de que supuestamente la propia Oltra, según dijo en las Cortes en abril de 2021, conociera los hechos. De ahí, que el PP solicite esa documentación al objeto de estudiarla minuciosamente. Entre ella, en torno a la denominada ‘instrucción paralela’ o expediente reservado que se siguió a nivel interno en este caso.

Bastidas, además, ya reclamó a Puig medidas tras conocerse las 5 nuevas imputaciones en torno a este caso el pasado viernes. «No es admisible que tras este escándalo el presidente Puig no tome ninguna medida», dijo entonces. Para añadir que «la vicepresidenta Oltra no puede pasar ni un día más al frente de la gestión de los servicios sociales».

En su última comparecencia pública, el pasado viernes tras el Pleno del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, que es también portavoz del Ejecutivo de Puig, sólo respondió a todas y cada una de las preguntas efectuadas por los medios en torno al caso de la menor abusada por su ex marido con una escueta declaración en la que se remitió siempre a su declaración ante las Cortes Valencianas de aquel día de abril de 2021 y sostuvo en todo momento que todo lo que dijo entonces tenía su correspondiente sustento documental.