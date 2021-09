Elena Bastidas, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular ha exigido hoy a Ximo Puig el cese inmediato de la su vicepresidenta en el gobierno valenciano, Mónica Oltra, “por haber perdido la legitimidad para estar al frente de las políticas sociales e inclusivas de esta Comunitat”, por haber dejado, a su juicio, desprotegida a una menor víctimas de abusos.

Bastidas se ha manifestado así una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ratifica una condena de cinco años de cárcel para el ex marido de Mónica Oltra, por abusos a una menor en un centro tutelado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Elena Bastidas ha dicho que “queda totalmente acreditado y confirmado que se produjo un abuso sexual y que la víctima quedo totalmente desprotegida, por parte de la administración, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista económico al no proporcionarle en ningún momento la asistencia de un abogado para su defensa”.

La portavoz adjunta ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular “ya ha solicitado la comparecencia urgente en pleno de la vicepresidenta Oltra para que dé explicaciones de la responsabilidad patrimonial de 240.000 euros que se le ha solicitado a su departamento por parte de la víctima a la vista del desamparo tanto jurídico como económico que ha sufrido la menor en ese centro de menores tutelado por la Generalitat Valenciana”.

“Queremos saber toda la verdad. Ahora ya no hay excusas. Los niños tutelados por la Generalitat deben estar protegidos en todo momento. No vamos a consentir que la vicepresidenta se siga escondiendo y no dé las explicaciones pertinentes a todos los valencianos”, ha concluido Bastidas.