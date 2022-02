La decisión del Tribunal Supremo de tumbar las restricciones de movilidad decretadas hace un año el socialista Ximo Puig ha impulsado a Vox a exigir «elecciones ya» en la Comunidad Valenciana. Según ha sostenido la síndica portavoz de esta formación en las Cortes Valencianas Ana Vega, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana «no se merecen un gobierno que vive asentado en la ilegalidad».

La anulación, por parte de la Sección Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de las restricciones de movilidad decretadas por el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig en enero del pasado año ha generado la reacción inmediata de Vox, que entiende que «la extrema izquierda de Pedro Sánchez y Ximo Puig vive asentada en la ilegalidad». «A las 3 sentencias que declararon inconstitucionales los dos estados de alarma y el secuestro del Congreso tenemos que sumar que el Supremo dictamina ahora que las restricciones aplicadas por Ximo Puig amparadas en esos estados de alarma son ilegales», ha dicho Vega.

Con ello, según la síndica portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, se demuestra que «Vox tenía razón» cuando defendían que lo que califica de «brutales ataques de Puig a la libertad de las familias y de los negocios, que no sólo no servían para salvar vidas, sino que eran un instrumento cuyo único objetivo era el de arrodillar a los españoles ante -dice- la tiranía socialista». Por ello, Vox entiende que Puig debería dimitir y convocar elecciones, aunque añade también no confía en que ello se produzca.