Elena Bastidas es diputada del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Durante tres largos años recopiló documentación e investigó hasta presentar ante el Parlamento Europeo que ha propiciado la investigación desde ese organismo de la gestión de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra. Continúa trabajando y asegura que «Puig y Oltra no silenciaron a la menor abusada y tampoco me silenciarán a mí.

PREGUNTA.- ¿Por qué decidió acudir a las instancias del Parlamento Europeo con la denuncia contra la gestión de Mónica Oltra en los centros de menores de la Comunidad Valenciana?

RESPUESTA.- Nosotros presentamos iniciativas para saber qué pasó en los centros de menores. Llegamos a pedir dos comisiones de investigación para que se pudiera averiguar qué falló. Pero después de numerosas iniciativas parlamentarias exigiendo responsabilidades políticas, de pedir dos comisiones de investigación que fueron rechazadas por la izquierda valenciana, después de toda esta cantidad de iniciativas, dijimos que íbamos a llegar hasta el final para que se averiguará qué estaba, que está ocurriendo en los centros de menores de la Comunidad Valenciana. También, para que se pudieran depurar responsabilidades políticas y, lo más importante, evitar que puedan producirse actos tan bochornosos como los que hemos tenido que vivir y sufrir en la Comunidad Valenciana.

Lejos de contribuir a que esas comisiones, que hubieran terminado con un acuerdo en el que hubiéramos podido plantear entre todos los grupos mejoras para poder aportar entre todos los grupos parlamentarios, profesionales, especialistas, todo tipo de argumentos ,de reflexiones que mejorarán el funcionamiento del sistema de protección de los menores en la Comunidad Valenciana, y ante el rechazo, decidimos acudir a una doble vía: la primera, al Síndic de Greuges, que es el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, para que nos dijera por qué fallaron los protocolos en los centros de menores. Y, también al Parlamento Europeo por la trascendencia, por la importancia…, porque estamos hablando de los más débiles de nuestra sociedad que son los niños y niñas. Pues bien, la sorpresa ha sido la Unión Europea dé trámite a este tipo de peticiones. No es lo habitual, pero ha admitido a trámite, con una con una cantidad de obstáculos importantes, investigar qué pasa en los centros de menores de la Comunidad Valenciana

P.- Para que los lectores los entiendan: ¿qué significa en el lenguaje llano y que consecuencia puede tener esa investigación que acaba de abrir el Parlamento Europeo contra Mónica Oltra?

R.-Lo importante es que esto ha sido posible a pesar de la oposición de Ximo Puig y del Partido Socialista. Lo habitual no es que este tipo de peticiones sean admitidas a trámite por el secretario general del Parlamento. Ha pasado el primer trámite. Y el segundo, es que cuando se remite por parte de la Secretaría general del Parlamento a todos los grupos parlamentarios para que manifiesten en relación a la petición concreta cualquier observación, por sorprendente que resulte, el Partido Socialista ha alegado en contra de que esta petición pudiera seguir su curso habitual otro procedimiento que es que se votara por los distintos grupos parlamentarios en el seno de la comisión de peticiones y que pudiera tramitarse esta petición. De aquí, se derivan algunas consecuencias: primero, que la Comisión Europea, al ver que está ocurriendo algo muy grave en los centros para menores de Valencia, lo más normal es que se envíe una delegación para examinar, evaluar y también comprobar qué es lo que está pasando en estos centros de menores, porque puede haber una vulneración del derecho europeo y también de algo que protege especialmente ese derecho europeo, que son los derechos de los más vulnerables: los niños y las niñas.

P.-Pongamos al lector en antecedentes. Mónica Oltra estaba casada con un monitor de un centro de menores que fue denunciado por una menor de la que él abuso nadie creyó ni amparó a esa menor en un primer momento, sino que, por el contrario, la intentaron convencer de que retirara la denuncia y, pese a ser la denunciante, tuvo que ir esposada y escoltada por la policía el juzgado. ¿Cree que hubo desde el primer minuto un interés del señor Puig, presidente del Gobierno valenciano, y de la señora Oltra por tapar el caso?

R.- No lo dice el PP. Esa afirmación se recoge en las tres sentencias judiciales, que han confirmado y corroborado de una manera contundente y categórica cómo fue la actuación política de la Señora Oltra ante este caso: que hubo una voluntad de aminorar su eventual responsabilidad como titular o responsable última de las políticas de menores en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, después de la confirmación en su puesto en su cargo de la señora Oltra, ha fiado su futuro político, el del señor Puig al de la Señora Oltra. Ya lo hemos dicho muchas veces: con esta negativa sistemática a investigar qué pasa en los centros de menores, el Señor Puig es corresponsable de todo lo sucedido en nuestros centros y en lo referente a nuestros menores y, además, ha confirmado de una manera decepcionante, alarmante y desde nuestro punto de vista muy grave, con el boicot, con el intento de bloqueo que está tramitación y que esta investigación no se pudiera realizar desde el Parlamento Europeo. Y ya le digo yo que ni pudieron silenciar a Mayte (la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra) ni me podrán silenciar ni a mí ni a mi grupo parlamentario. Vamos a llegar hasta el final para que (se haga) la justicia que Puig y Oltra le niegan, no solo a la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra sino para el conjunto de menores que han sufrido algún tipo de abuso en los centros de menores en el sistema de protección de la Comunidad Valenciana

P.- Tanto usted como su equipo de trabajo relacionan en su escrito hasta una decena de casos de extraordinaria gravedad que afectan a menores de edad bajo la tutela de los centros que gestiona la señora Oltra: ¿Es la señora otra cómplice necesaria en la ocultación de esos casos que a través de su denuncia han conseguido salir a la luz?

R.- Si tuviera voluntad e interés de que se pudiera averiguar qué es lo que pasa…, es que ¡hubiera sido tan fácil votar a favor de esa comisión de investigación que pretendía evaluar qué es lo que estaba pasando y depurar responsabilidades!, pero con su negativa sistemática, está contribuyendo a que no se sepa la verdad de qué es lo que ocurre en nuestros centros de menores. De alguna manera, contribuye a la ocultación de qué es lo que verdaderamente pasa en nuestros centros de menores. Sí ella lo niega aquí, en la Comunidad Valenciana, lo exigiremos, como además está ocurriendo, para que se haga a través del del Síndic de Greuges. Y, también, a través de la Unión Europea.

P.- Ha dicho usted que considera que Ximo Puig es corresponsable. Pero, esa responsabilidad del señor Puig en esta presunta ocultación de las irregularidades de los centros que gestiona la señora Oltra ¿hasta dónde puede llegar? ¿hasta qué límite?

R.´Se necesitan. Al, final, el Señor Puig necesita a la señora Oltra, porque todos sabemos el escándalo de las ayudas irregulares concedidas por el Gobierno del Botànic al hermano, a los hermanos del Señor Puig, que es un escándalo monumental en términos políticos en la Comunidad Valenciana, que también se está dilucidando en sede judicial del que pudieran también, aparte de las políticas, derivarse responsabilidades judiciales. Y, por otro lado, la Señora Oltra recibe el apoyo de Puig en lo que es la flagrante-tristísima-penosa y negligente gestión de los centros de menores. Se necesitan y se tapan mutuamente, recíprocamente, sus vergüenzas: Las niñas y niños en los centros de menores en la Comunidad Valenciana, los hermanos y las subvenciones irregulares del Señor Puig.

P.- Entiendo que en su investigación ha hablado usted con menores. ¿En qué estado psicológico se encuentran estos menores afectados después de su paso por los centros tutelados por la señora Oltra y la experiencia que vivieron allí?

R.- He tenido la ocasión de leer algunos de los expedientes de los que hemos aportado en la relación de hechos del escrito que ha acompañado y que he acompañado de algunos de los casos más llamativos. No todos, pero sí de algunos que afectaban a nuestros menores tutelados, a los que necesitan de una especial protección porque no tienen familia a la que acogerse y que, por lo tanto, las instituciones políticas valencianas somos su familia. Y, la verdad, es que las relaciones de hechos son absolutamente espeluznantes y bochornosas y, como le decía, he tenido ocasión de hablar con la niña abusada sexualmente por el ex marido de Mónica Oltra y, la verdad, es que es algo terrible lo que ha pasado esta niña dentro del centro de menores. Es una niña valiente, que se ha enfrentado a Mónica Oltra y a todo su aparato político y mediático. Ha dado un ejemplo de valentía, de denunciar las injusticias y, por lo tanto, merece nuestra consideración. Esa niña ha sufrido un calvario cuando estaba ingresada en el centro de menores. Primero, porque mantuvieron a su agresor dos años conviviendo con ella. Cuando lo más normal era que se hubiera mantenido alejado a su agresor fuera del contacto de ese centro de menores y de otros menores. De manera sorprendente y repugnante, esa niña tuvo que pasar por cinco centros de menores de cuatro municipios distintos: Se movió a la víctima y se mantuvo al agresor sexual en contacto con otros menores del centro de acogida. Si Mayte pudo, es porque fue una niña valiente, sabiendo que se enfrentaba, no sabía muy bien a quién, pero se enfrentaba a la todopoderosa Mónica Oltra y a todos su aparato político y mediático. Si no han podido silenciar a Mayte no lo van a hacer con este grupo ni con esta diputada. Si aquí, le niegan la justicia bloqueando sistemáticamente comisiones de investigación acudiremos hasta el final para que se haga justicia: en el nombre de Teresa (Mayte) y de tantas menores que se conocen y otras muchas, que posiblemente no conozcamos, de lo que está pasando y que se está silenciando en nuestros centros de menores

P.- La menor abusada por el ex marido de Oltra dijo recientemente que podrían existir más menores abusadas. Y yo pienso que, muy posiblemente, en otro país de la Unión Europea hubiera sido objeto de una investigación inmediata incluso por parte del Gobierno regional. ¿Qué ocurre en la Comunidad Valenciana y en España para que esto de que pueda haber otras menores también abusadas se quede en una denuncia periodística y no sean objeto de una investigación minuciosa por otras instancias?

R.-Las agresiones sexuales en el fondo son violencias que se ejercen sobre las mujeres. Sobre todo, lo más repugnante, en este caso, sobre la parte más débil de la sociedad: la parte de las niñas. Compromís ha hecho alcalde de Catadau a un individuo que ha apoyado la violencia de género en Catadau. Y esto ha sido posible gracias a Compromís. Quiero recordar que un ex concejal de Alfafar, de Compromís, tiene un procedimiento judicial en marcha por haber abusado él y su pareja presuntamente de una niña que tenían en acogida. También un tema de de Mónica Oltra. Por lo tanto, la izquierda Valenciana dice una cosa pero predica la contraria. Tienen casos alarmantes de violencia contra las mujeres que no están dispuestos a estudiar, a examinar y a condenar porque afectan a los suyos: Tolerancia máxima con los suyos y ataques furibundos con el resto. Yo creo que esto demuestra y aflora la hipocresía que subyace en la izquierda Valenciana referente a las agresiones sexuales.

P.-¿Existe un señor Señor o señora X en la estrategia de ocultación de las irregularidades y posibles delitos en torno a los menores tutelados en la Comunidad Valenciana?

Hay una responsable. Hay un hay un culpable. En este caso un culpable por tres sentencias judiciales, que es el marido de la señora Oltra, y una responsable, como titular de las políticas de menores en la Comunidad Valenciana, que es la señora Oltra. Como responsable última es incomprensible que esta señora esté en su cargo y, lo más sorprendente todavía, es que el señor Puig la mantenga. Puig ha fiado su suerte y su futuro político al de la señora Oltra. Mucho tendrá que explicar por qué boicotea aquí y por qué boicotea en Europa que se pueda investigar qué pasa con los más vulnerables.

P.-Conociendo la forma de actuar del señor Puig yo descartaría la posibilidad de una suspensión de funciones o un cese de la de la señora Oltra mientras dure la investigación. ¿El grupo parlamentario popular va a tomar o va a solicitar alguna medida a este respecto?

R.- Nosotros hemos pedido esta misma mañana la dimisión de la señora Oltra. En la vida en general y en la política en particular hay que ser ejemplar con lo que se dice y coherente con lo que se hace. A la vista de los casos que le acabo de exponer: el alcalde de Catadau, los centros de menores, el ex concejal de Alfafar…, mucha coherencia y mucha ejemplaridad no están predicando, precisamente. Tengo serias dudas. Porque se necesitan para poder llegar no sé si a este año a al año que viene, cuando convoque elecciones anticipadas el Señor Puig. Se necesitan políticamente para tapar: uno, los irregulares pagos realizados a sus hermanos, que algunos de ellos se están dilucidando en sede judicial, y la señora Oltra para tapar todo el caso y el escándalo de los abusos sexuales en los centros de menores. Creo que el Partido Socialista ha sido el único que se ha opuesto a que se investiguen los casos de abusos sexuales y ha perdido cualquier legitimidad para hablar de feminismo y de políticas que ellos llaman de género y de inclusión.

P.-¿Han antepuesto el señor Puig la señora Oltra la protección del Gobierno valenciano a la protección de los menores?

R.- Por supuesto. A la vista está. Solicitamos dos comisiones de investigación con el fin de mejorar y detectar cuáles habían sido los fallos de actuación en los protocolos, depurar responsabilidades y proponer soluciones para evitar que volviera a ocurrir en un futuro. Tenemos el desgraciado ejemplo de lo que ha ocurrido en los centros de Baleares. Eso, se negó. Así que, evidentemente, el interés político, el interés personal, el futuro político de la señora Oltra, que evidentemente ha caído en desgracia y todo esto del sábado el acto que tiene con las otras mujeres y tal no es otra cosa que intentar ganar el protagonismo que ha perdido porque su imagen ha quedado dañada, y ya irá acompañada por este triste caso de abusos sexuales. Pues, evidentemente, han antepuesto sus intereses personales y políticos por encima de proteger a los que más lo necesitan, que son los menores máxime si son tutelados por nuestras instituciones.

P.-¿Debe dimitir Mónica Oltra?

R.-Es incomprensible que siga en el cargo después de las tres sentencias condenatorias, de lo que le ha dicho la Policía, de lo que le ha dicho la Fiscalía, de lo que le ha dicho el síndic de entorpecer y de torpedear la investigación en los centros de menores y ahora por la investigación que a pesar de ellos que va a abrir en Europa. Es incomprensible que después de todas estas circunstancias y que de las principales instituciones de nuestro país le hayan achacado y afeado su negligente actuación y que le estén enseñando la puerta de salida del Gobierno es incomprensible que siga en su puesto a día de hoy.

P.-¿Cuánto puede llegar a costar un sistema de protección como este con tantas y tan importantes grietas como tiene ahora mismo la gestión de la señora Oltra?

R.- Lo cierto es que los centros de menores, muchos de ellos, siguen con contratos prorrogados. Por lo tanto no hay gestión en ese sentido y el dinero mejor invertido es el dinero que se invierte para mejorar el sistema de protección de menores. Por mucho dinero que se invierta, si no hay voluntad política de mejorar lo que está fallando, y evidentemente con todos los casos que hemos adjuntado en Europa algo está fallando, ya le pueden meter mucho dinero y muchos ceros, que la gestión, en términos de protección de menores, será cero.

P.- ¿Los profesionales de los centros de menores están en mayor o menor medida amedrentados por la señora Oltra?

R.- La niña (la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra), que hemos tenido ocasión de escucharla en alguna ocasión públicamente, ha dicho que sabía que era el marido alguien muy importante en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, si una niña de 14 años lo conocía no era un hecho ajeno, evidentemente, en todo el centro y en todos los centros de menores que la señora Oltra, en última instancia, es la responsable. Si Mayte tenía sus dudas. No sabía quién era ni como se llamaba, pero sí sabía que era una persona influyente, no quiere decir que el resto de las personas adultas o trabajadores del centro claro que lo sabe. Y claro que saben los medios de comunicación y claro que saben distintos sectores las presiones y las llamadas de teléfono que han tenido que sufrir para intentar amortiguar el golpe que se estaba ofreciendo en la opinión pública. Ha llegado, yo lo he oído, en numerosas ocasiones, a hacer advertencias por no utilizar terminología mucho más duras, a los medios de comunicación sobre lo que iban a publicar o sobre lo que estaba publicado. En un país democrático es impensable que una persona responsable en política utilice esos medios para intentar acallar no sólo a Mayte, que es una menor, sino a los medios de comunicación que no hacen más que cumplir con su trabajo: contar lo que ha pasado. Pero, insisto, por mucho que su aparato intenten amedrentar si no pudieron con Maite, que estoy segura que no lo podrá hacer, con los medios de comunicación y, desde luego, con mi grupo, tampoco.

P.-¿Va a seguir usted investigando el tema?

En su momento, realizamos también una petición al síndic de Greuges. Estoy a la espera de que esa doble vía que le decía me sea contestada en función de los argumentos o de las conclusiones que se hayan remitido por parte de la Consejería de igualdad. Y, a la vista de esa resolución que también me me remita el síndic de Greuges ya valoraré los pasos a seguir. Pero, en todo caso, lo que le tengo que decir que vamos hasta el final en Europa y en la Comunidad Valenciana para que se haga justicia. Este tema por mucho que se empeñen no va a quedar en el olvido. Porque la sociedad valenciana no lo va a hacer y este partido y esta diputada tampoco.