Sólo 72 horas después de enmudecer ante los medios de comunicación que preguntaban una y otra vez sobre el caso de la menor abusada por su ex marido, la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra ha vuelto a referirse a ese caso y lo ha hecho para reiterar que se trata de una «cacería política de la extrema derecha», y pedir «que dejen a los funcionarios en paz». «Si me quieren a mí, me tienen a mí», ha manifestado.

Las manifestaciones de Oltra se enmarcan en el contexto de la investigación que lleva a cabo un juzgado de Valencia para averiguar si existió ocultación por parte, supuestamente, de cargos y funcionarios de su consejería después de que la menor comunicase presuntamente que había sido objeto de abusos por parte del entonces marido de la consejera. Otra ha defendido siempre que ella tuvo un primer conocimiento del caso de los abusos el 4 de agosto, pero la investigación dio la pasada semana un vuelco tras conocerse, y así lo publicaron diversos medios, que existe un auto con registro de entrada en la Consejería con medidas cautelares de fecha 27 julio. Por tanto, siguiendo la secuencia de lo que dice Oltra, su consejería habría tenido conocimiento de las medidas cautelares el 27 de julio de 2017, pero ella no sabría nada hasta el 4 de agosto de ese año. Una semana después.

Hoy, Oltra ha insistido en que ella no supo nada hasta aquel 4 de agosto de 2017 y no como consejera sino por su circunstancia personal (estaba casada con el educador y la citación del juzgado legó a su domicilio) y que, a partir de ese momento comenzaron a buscar «la aguja en los pajares». En declaraciones efectuadas esta misma mañana y que recoge Europa Press, Oltra ha declarado que ella encargó el expediente «que es como se funciona en la Administración». Ha dicho que «lo he explicado una vez, 50 y 50.000 si hace falta» y ha agregado «pero que dejen a los funcionarios vivir que no se merecen que cuestionen su profesionalidad y su trayectoria y la situación en la que les ponen a ellos y a sus familias».

Ha explicado que el 8 de agosto de 2017 encargó ese expediente para saber qué actuaciones se habían realizado, por qué me entero en esa fecha y no por vías de la Consejería, por qué no se había cumplido la petición de 6 de julio de Fiscalía de derivación de la presunta víctima o por qué no se había proporcionado la atención psicológica». Todo eso -ha añadido- se averigua en un expediente y está ya explicado en el diario de sesiones de las Cortes valencianas de 21 de abril de 2021″. «Yo fui quien encargó el expediente, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: ‘Oiga, averígüese aquí qué ha pasado. Punto’. Y no hay más».

También, ha apuntado, respecto al proceso judicial, que entiende que siga para «averiguar lo sucedido que es muy complejo» y «más cuando hay distorsiones constantes» y ha criticado también que se hable de investigaciones parajudiciales. Se da la circunstancia de que el pasado viernes, apenas unas horas después de que Oltra enmudeciese sobre este asunto tras el Pleno del Gobierno valenciano, el juzgado que investiga lo sucedido emitió un auto en el que ampliaba de 8 a 13 el numero de personas investigadas por el caso entre cargos y funcionarios. Hoy, tres días después de aquellas imputaciones, Oltra ha vuelto a ser elocuente en torno al caso.