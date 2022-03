Tercera jornada de declaración de investigados en relación a la supuesta ocultación de los abusos sexuales cometidos por el ex marido de la vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra a una menor tutelada por parte de cargos y funcionarios de la citada consejería que supuestamente, también, conocían los hechos por presunta denuncia de la menor. La sorpresa ha saltado tras esas declaraciones en sede judicial, cuando Marta Castro, la vicesecretaria jurídica de Vox, formación personada en la causa como acusación popular, ha desvelado que con las manifestaciones y documentos presentados por cargos de la Consejería, comunicando -según ha dicho- que Oltra ya tenía conocimiento de las actuaciones penales con anterioridad al 4 de agosto, sino ya en julio, se pone en evidencia, siempre según Castro, que todos los funcionarios «actuaban siguiendo estrictas órdenes o con unas instrucciones para ocultar que el autor de los abusos de la niña menor era su ex marido». «Estoy segura -ha concluido Castro- que el asunto avanzará y «conseguiremos que la señora Oltra esté sentada en el banquillo».

En concreto, Mónica Oltra sostuvo en abril de 2021 ante las Cortes Valencianas que ella se enteró de los abusos de su ex marido a una menor tutelada el 4 de agosto de 2017, cuando llegó a su casa una citación dirigida a su entonces marido.

Marta Castro ha sostenido también que ya había comprobado, con las declaraciones de los dos días anteriores, «que había mucha causa penal», porque -ha dicho- los funcionarios que están querellados «están amparándose en excusas y justificando lo injustificable, que es la obstrucción a la Justicia, la ocultación del expediente y el encubrimiento, al fin y al cabo del autor de los abusos a la menor, que es el ex marido de la señora Oltra»

No obstante Castro ha añadido que «la realidad es que, también, con las declaraciones de hoy el vuelco ha sido mayor, porque ya los altos cargos están declarando». Castro ha afirmado también que esos cargos «no están amparando ese silencio en que Oltra parecía ampararse» y entiende que, con las manifestaciones y los documentos que han aportado en la mañana de hoy, «comunicando que la señora Oltra ya tenía conocimiento de las actuaciones penales con anterioridad al 4 de agosto, como ella dijo que lo había conocido, sino ya en julio», se pone en evidencia que «todos los funcionarios actuaban siguiendo estrictas órdenes o con unas instrucciones para ocultar que el autor de los abusos de la niña menor era su ex marido». «Estoy segura ha añadido finalmente- que el asunto avanzará y conseguiremos que la señora Oltra esté sentada en el banquillo».

Preguntada acerca de la tesis de la propia Oltra que considera lo que está sucediendo como una caería de la extrema derecha dirigida a los funcionarios Castro ha dicho que «Oltra quiere dotar de un matiz político estas actuaciones», cuando a su parecer «lo que realmente se está analizando es, en rigor, unos delitos gravísimo como son la dignidad y la integridad psicológica y física de una menor». Para Marta Castro, se trata de «la última excusa que puede poner: Llevarlo un matiz ideológico para quitarse toda la gravísima responsabilidad por la que ya tendría que haber dimitido».