La síndica portavoz de Vox en las Cortes Valencianas Ana Vega ha exigido hoy en su comparecencia la dimisión de la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra: «Usted es ya un fantasma político», ha dicho Vega a Oltra desde la tribuna de oradores del hemiciclo.

La intervención de Ana Vega se ha producido en el marco de la comparecencia de Oltra para explicar los abusos sexuales a menores tutelados por el Gobierno valenciano. Vega ha preguntado dónde ha quedado «esa Mónica Oltra que salía a la calle a gritar: ‘¡Por la defensa de nuestros niños!’…, no la he visto hace muchos años. Se esfumó al tocar moqueta». Vega ha preguntado también a Oltra si es que no le avergüenza «mentir, aquí (en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas). Mentir ante los medios de comunicación y mentirle a toda la opinión pública». La síndica de Vox se preguntó cuántos niños se habrán quedado por el camino antes de que estallara el caso de Teresa. «Sus protocolos, señora Oltra, llegan muchas vidas tarde y ya ha infligido usted demasiado dolor a esos niños. Un dolor que la mayoría de ellos arrastrará el resto de su vida».

Por su parte, Ruth Merino, portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, ha dicho que la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra había ido a las Cortes Valencianas a «hacer lo que mejor sabe: divagar, echar balones fuera y culpar a otros». También ha recordado Ruth Merino a Mónica Oltra que esta última dijo que iría a las Cortes Valencianas a dar la cara, «pero lo que está haciendo es dar la espalda a todos los menores a los que, se supone, debería proteger» desde la consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno Valenciano.