Ana Vega es síndica portavoz de Vox en las Cortes Valencianas y presidenta provincial de esa formación política en Alicante. En la tribuna de las Cortes ha protagonizado encendidos debates con el presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig y la vicepresidenta primera de la Generalitat, Mónica Oltra, de quienes dice que «Mónica Oltra tapa las vergüenzas de los hermanos de Puig y Puig las del ex marido de Oltra».

PREGUNTA.- Mujer, parlamentaria, síndica de Vox en las Cortes valencianas y madre. Ahora, que tanto se habla de conciliación, ¿cómo lo lleva a usted?

RESPUESTA.- Es complicado conciliar, porque además soy presidenta provincial de Vox en la Provincia de Alicante y…, claro, a veces, se hace un poco cuesta arriba. Pero, luego, te paras a pensar a pensar y piensas que lo estás haciendo es por tu por tus hijos. Y todo el cansancio y el agotamiento que llevas de toda la semana, cuando llegas y ves a tu niña, se te pasa.

P.- Estamos en la sede de Vox en Alicante de noche y yo, y me imagino que usted más, sufriendo por ese nuevo artículo de lujo que es la electricidad en España. El recibo de la luz, en octubre, ha sido el más caro de la historia. ¿Hay solución a esta locura alcista del precio de la luz?

R.- No va a haber solución hasta que no tengamos soberanía energética, como bien venimos pidiendo desde Vox. Mientras tengamos que estar pagando la energía a unos precios desorbitados a terceros países estaremos en manos de ellos y no podremos controlarlo. Lo que está claro, es que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco da una solución al ciudadano. La energía es un producto de primera necesidad y básico para el ciudadano. Y el Gobierno de España está para eso: para solucionar los problemas del ciudadano.

P.- Usted fue muy crítica cuando Greenpeace bloqueó la entrada, la pasada semana, de un carguero de gas al puerto de Sagunto. Incluso, habló de que estaban al servicio de otros intereses alejados del ecologismo y de una mera protesta por la utilización de combustibles fósiles. ¿Es Greenpeace ecologista o son ‘ecolojetas’?

R.- Son ‘ecolojetas’. Y son ecocriminales, como los denominamos nosotros. Porque esa acción es una acción criminal y delictiva. No podemos olvidar que estaban bloqueando un buque que venía con gas, que ahora está tan caro, y que acaban desde Argelia de cortar un gaseoducto: el 30% del suministro de gas a España. Y llegan los ‘ecolojetas’ de Greenpeace a hacer sus tonterías en el mar. El barco lo abandonaron ahí. Para desguazarlo después. Tenían 3 barcos más preparados e, incluso, nos dijeron, desde la Autoridad Portuaria, que se dedicaron a hacer una fiesta fiesta después de haberlos multado. ¿A qué responden ellos?…, pues, evidentemente, solamente responden a los intereses de (George) Soros, que es quien los subvenciona y los riega con millones de euros. Ya le digo, una multa de hasta 500.000 euros que les ha caído y no tienen ningún problema en pagarlo. Y no les importan los ciudadanos porque, si le importaran, habrían permitido que ese barco entrara en su en su plazo y en su momento. Y sabemos que la entrada de ese barco cuesta 120.000 euros al Puerto de Sagunto y 120.000 de salida. Con lo cual, cuanto más tiempo estuviera el buque esperando más costoso le resulta a los ciudadanos. En cualquier caso, también, tenemos conocimiento de que Greenpeace vende gas ruso. Esto está contrastado. Y vienen vendiéndolo desde el 2011 a pesar de que ellos dicen que iban a reducir la venta de gas para vender energías renovables. No es cierto. Porque apenas han reducido su venta en un 7%. Con lo cual, se están lucrando con esto también. Mientras pintan barcos por un lado hablando de que son ecologistas por otro están lado están vendiendo gas.

P.- ¿Qué opinión le merece la gestión del Gobierno valenciano en la crisis de los 10 burros anti incendio muertos en Castellón?. ¿Es suficiente la dimisión de director general de Medio Natural para cerrar la crisis?

No es suficiente. Esta dimisión viene para que no dimita la consellera de Agricultura (Mireia Mollà, Compromís) y siga en su sitio. Alguien tenía que dimitir y han hecho dimitir, en lo que es un cese encubierto, al director general. Porque la Consejería de Agricultura se desentendió totalmente de estos burros anti incendios. Eran 50 animales, que se pusieron a disposición de un pastor para para que se comieran todo el pasto que quedaba por allí seco y evitar incendios. Claro, son animales que no están acostumbrados a vivir fuera. En el campo. Porque están criados en cautividad. Hasta durante dos meses estuvo el Pastor comunicándole a la Consellería que había burros que estaban enfermos y no ha sido hasta que han muerto el burro número 10 que en la Consellería saltado la luz de alarma. Aquí, lo que tenemos, es un problema de gestión, porque el Gobierno del Botánico no gestiona, sino que funciona a golpe de titular Y, en este caso, es insuficiente que haya dimitido el director general. Tendría que haber dimitido la consejera, Mireia Mollà. Y, por eso, nosotros hemos pedido su comparecencia en las Cortes (Valencianas): para que explique qué ha sucedido y cuáles son las responsabilidades que asume ella.

P.- Asombra, sin embargo, en este tema, la postura de los colectivos ecologistas. Ni una palabra más alta que otra. ¿Están anestesiados o los ha anestesiado Puig?

R.- Pues esto es como el colectivo de las feministas. Cuando el problema le sucede a la izquierda todo el mundo guarda silencio. Por ejemplo, cuando muere un niño a manos de su madre guardan silencio. Ahora, mueren los burritos, pero están gestionados por una consejera de Compromís y se callan. ¿Por qué?…, porque están subvencionados y los riegan a subvenciones y compran su silencio. Si esto hubiera sucedido con un Gobierno de Vox le aseguro yo a usted que estarían pidiendo nuestras cabezas en una bandeja de plata.

P.- ¿Puede seguir Mónica Oltra como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana tras la crisis de los centros de menores, el caso de la menor abusada en uno de esos centros por su ex marido y su polémica con el síndic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano) o es que a Puig no le queda otra que mantenerla en el cargo?

R.- Es que el poder es un pegamento que une mucho. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y la señora Oltra tiene que permanecer en el sillón azul por lo menos hasta que Puig se digne a convocar elecciones o lleguemos al fin de la legislatura. Aquí, el problema está en que Mónica Oltra nunca debería haber tenido sus manos en los centros de menores, pero tampoco en las residencias de ancianos porque, como hemos visto cómo durante la pandemia, los ha abandonado totalmente a su suerte. El caso de Maite (la menor abusada por el ex marido de Oltra) es un caso paradigmático. Porque, lo dije en la última sesión de control, sale a la luz porque la niña consigue hacerlo público, ir a la prensa y contarlo. Porque si no, no estaríamos hablando de casos de abusos de menores en centros tutelados de la Comunidad Valenciana. Aquí, todo el mundo habría guardado silencio. Es lo mismo: si Vox no hubiera denunciado a las niñas que se estaban prostituyendo en Baleares nunca hubiera saltado a la luz, porque la izquierda se dedica a eso: a tapar sus vergüenzas unos a otros Mónica Oltra tapa las vergüenzas de los hermanos del señor Puig y el señor Puig tapa las vergüenzas del ex marido de la señora Oltra.

P.- Puig pone en valor un día sí y otro también su gestión de la crisis del Covid. Sin embargo, a poco que escarbamos hallamos un hospital de campaña sin licencia en Valencia, un dirigente sindical que se vacunó cuando no le tocaba y tuvo que dimitir convertido en presidente del Consejo Económico Social de Castellón…, ¿van a tomar alguna iniciativa ustedes para llegar al fondo del asunto en estos casos?

R.- Sí. Bueno, presentamos comisiones de investigación en las Cortes Valencianas, que una y otra vez la izquierda tumba, porque dice que no hay nada que investigar. Pero, aparte de que el hospital de campaña de Valencia no tenía licencia, hemos visto como, también, salía volando, como el hospital de campaña de Alicante se convertía en un centro de refugiados improvisado donde se liaban a palos con la Policía Nacional y donde los sanitarios estaban inseguros. Y, en cuanto a la gestión de la crisis sanitaria, ha sido nefasta. También, hemos pedido la dimisión de la señora Barceló (consellera de Sanidad del Gobierno valenciano) en reiteradas ocasiones por haber insultado a los sanitarios cuando decía que ellos eran los culpables de traer los contagios a los centros de trabajo. ¡Por favor!, eso fue una auténtica barbaridad. Por eso, y por lo que ha pasado ahora con la reversión del hospital de Torrevieja: Es muy grave el robo del código del programa del hospital de Torrevieja, que es un código privado. Eso, es propiedad intelectual, Por eso, hemos presentado la una proposición no de ley para reprobar a la consejera de Sanidad que, como ya sabemos, no va a ser reprobada porqué la izquierda. Como he dicho antes, se tapan las vergüenzas unos a otros. Pero, en cualquier caso, la gestión de la crisis sanitaria ha sido nefasta porque el botánico no gestiona: trabaja golpe de titular.

P.- El Gobierno valenciano acaba de anunciar, fuera de plazo, el borrador de presupuestos de 2022. Usted dijo que el poder es un pegamento que une mucho, ¿tanto como para haber sido el único motivo por el que el Botànic haya conseguido llegar a un acuerdo en los presupuestos? R.- In extremis, sí. El Gobierno del Botánico (apelativo del Gobierno valenciano por el lugar en que se firmo el acuerdo de gobernabilidad) por PSOE, Compromís y Podemos) está roto. Pero roto desde hace muchísimo tiempo, porque hemos visto constantes peleas y tiras y afloja, incluso de los portavoces parlamentarios dentro de las Cortes. Entre ellos no se aclaraban para aprobar una iniciativa. En cuanto a los presupuestos, se han aprobado fuera de plazo. Y es verdad que no hay consecuencias jurídicas pero es una realidad. La única ley que tiene que aprobar en consenso el Gobierno, los 3 partidos del Gobierno y han sido incapaces durante un año de ponerse de acuerdo para negociar los presupuestos. Con lo cual, esto, entendemos que es una cuestión de confianza. No tienen confianza entre los socios de Gobierno, ¿cómo se van a presentar ahora ante la sociedad con unos presupuestos que para lo único que han servido es para ver quién conseguía más en la mordida del pastel?…, hablan de que son presupuestos expansivos, en torno a los 30.000 millones de euros. Van a ser expansivos de lo que van a recibir sus chiringuitos porque desde luego esto lo va a tener que pagar a alguien y los ingresos que tienen la Generalitat ni por asomo llegan a llegar a 30.000 millones de euros. ¿En que se va a reflejar esto?, pues evidentemente, no hay otra, en una subida de impuestos, en la tasa turística. Nosotros nos oponemos rotundamente a que a un sector que ahora está respirando después de la crisis económica, se le imponga una tasa turística que a lo único que va a llevar es, otra vez, a la ruina del sector cuando está levantando la cabeza de una vez. En cualquier caso, que para costearse ellos la fiesta y los chiringuitos le suban los impuestos a los ciudadanos o creen tasas nuevas es una auténtica vergüenza. Desde Vox, decimos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del ciudadano y no para mejorar el estado de bienestar de los políticos.

P.- Hablemos de la tasa turística, ¿cómo califica que Compromís y Podemos reclamen incluir la tasa turística en los Presupuestos de la Generalitat el mismo día y casi a la misma hora que Puig estaba en Sevilla reunido con el presidente de Andalucía? R.- Pues precisamente por eso. Porque como el Gobierno está roto y no hablan entre ellos, o sea, hablan lo justo, Compromís y Podemos se aliaron para hacerle la pinza al Partido Socialista mientras el señor Puig estaba fuera de la Comunidad Valenciana. Y esto sucede de forma más habitual de lo que pensamos. Lo que pasa es que ellos intentan taparlo de cara al público y hacen ver que son tiras y afloja normales. No es algo normal. La señora Oltra le ha hecho la pinza muchísimas veces con Podemos al señor Puig y, por eso, nosotros consideramos que el Gobierno nace nace roto ya.

P.- Puig se refugia en el ‘ahora no toca’ cuando le hablan de la tasa turística, pero los socialistas ya han dejado entrever que la opción no les disgusta siempre que sea municipal y a petición del ayuntamiento que la solicite. ¿Es una manera de abrir la puerta a esas peticiones de Compromís, de Podemos, de los socios minoritarios suyos del Gobierno? R.- Claro. Ellos aprovechan y tiran la pelota al tejado de los ayuntamientos. Y a ver qué es lo que decide cada uno. Nosotros estamos en contra rotundamente de la tasa turística, porque no sirve para generar riqueza sino para reducir la cantidad de visitantes que pueda tener la Comunidad (Valenciana). Y ahora mismo debemos promocionarla porque tenemos un turismo fantástico no solamente de playas sino de Interior, unas zonas preciosas en la Comunidad y lo que no debemos es ponerle más vallas a un sector que por fin empieza a respirar.

P.- ¿Cómo se digiere que mientras Puig se queja de la infrafinanciación haya concedido en los últimos 5 años al menos 7 millones de euros a entidades catalanistas? R.- Son cosas tan absurdas…, no se entiende. Estamos infrafinanciados, pero el dinero que tenemos en la Comunidad va para chiringuitos, para gasto político, porque también han incrementado los asesores a lo bestia en el Gobierno valenciano, y para subvencionar a entidades separatistas. Lo hemos visto: dos millones de euros a Acció Cultural, a Plataforma per la Llengua…, asociaciones que son claramente separatistas y que nos quieren imponer esa ficción de los Paísos catalanes, que no existe. Es una forma de arrodillarse frente al separatismo. Y el problema es que quien dirige todo esto es el conseller de Educación, el conseller (Vicent) Marzà, y nuestros hijos están en sus manos. Con lo cual, en la Comunidad Valenciana, tenemos un problema muy grave porque no solamente se riega a las entidades separatistas con millones de euros sino que eso se aprovecha para adoctrinar a nuestros hijos.

P.- ¿Están ustedes dispuestos a presentar una enmienda a la totalidad de esos presupuestos en el caso de que el dinero fluya para chiringuitos catalanistas? R.- Sí, esta misma mañana he dicho que íbamos a estudiar minuciosamente los presupuestos, pero no esperamos nada distinto de lo de otros años. Con lo cual, ya le adelanto que la enmienda a la totalidad a los presupuestos Vox la va a presentar seguro

P.- ¿Tenemos un gobierno autonómico poco reivindicativo ante Madrid R.- Las reivindicaciones que haga el señor Puig, a lo mejor, a solas con Sánchez, yo las desconozco. De cara a la galería reivindica mucho, pero no podemos olvidar que son dos gobiernos del mismo color y que no se ponen ni siquiera de acuerdo entre ellos. En cualquier caso, lo que hace falta es una ley de financiación que no premie a unas comunidades por encima de otras ni haga ciudadanos de primera y de segunda dentro de la nación española. Lo que hay que hacer es centralizar competencias, que es lo que venimos reivindicando nosotros. También, acabar con el estado autonómico, que nos cuesta 80.000 millones de euros a todos los ciudadanos. Tarde o temprano vamos a tener que elegir entre el estado de las autonomías o las pensiones. Y hacer a todos los ciudadanos iguales. Y que el ciudadano de Alicante no tenga que pagar más impuestos o reciba menos dinero que el ciudadano de Madrid o de donde sea. Lo que está claro, es que centralizando competencias los españoles seremos todos iguales, teniendo autonomías lo único que se generan son desigualdades entre ciudadanos.