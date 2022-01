La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra comparecerá en las Cortes Valencianas el próximo martes, día 18. Tendrá que explicar las 175 denuncias de abusos sexuales presentadas por menores tutelados por la Consejería que dirige. Sin embargo, el presidente del Gobierno valenciano el socialista Ximo Puig ha eludido la comparecencia que María José Catalá, en nombre del PP, había solicitado. El objetivo de la iniciativa del PP era que Puig respondiera a diversas cuestiones relacionadas con la gestión de los centros de menores y esas 175 denuncias. Pero Puig, en el caso de los abusos a menores tutelados y a pesar de ser la máxima autoridad del Gobierno valenciano, sigue escudándose en Oltra.

La comparecencia de Puig habia sido requerida por el Partido Popular mediante petición formal. Querían que el presidente del Gobierno valenciano hablara de los abusos sexuales a menores tutelados por el Gobierno que el propio Puig preside. Cerca de dos horas después de presentar su petición, en el PP surgió la sospecha de que Puig no comparecería. Fue cuando Oltra presentó a su vez una solicitud para hablar en las Cortes sobre la resolución de la queja del defensor del pueblo valenciano acerca de los centros de menores. Es decir, la queja que afloró las 175 denuncias a menores tutelados desde junio de 2020 a junio de 2021. Parecido, pero no lo mismo.

Y, efectivamente, la sospecha del PP no iba desencaminada. Puig no comparecerá y, por tanto, no tendrá que hablar de las varias cuestiones en relación a los abusos a menores tutelados por su Gobierno que planteaba el PP. Sí lo hará Oltra. El PP sigue pensando que las comparecencias son distintas y complementarias y que Puig ha eludido su responsabilidad como presidente del Gobierno valenciano al no acudir a as Cortes Valencianas para hablar acerca de este tema.

Hoy, en consonancia con esa decisión, el síndico portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas Manuel Mata ha defendido a Oltra. Y ha dicho que si Puig no estuviera contento con su labor ya la habría cesado. También, Podemos, a través de su portavoz Pilar Lima, ha salido en defensa de Oltra. Sin embargo, la Oposición ha sido muy contundente en su posicionamiento respecto a la vicepresidenta. Ana Vega, síndica portavoz de Vox, se ha preguntado si es que Oltra no tiene «ningún tipo de dignidad ni de vergüenza». Y ha explicado que un día tras otro los escándalos relacionados con la gestión de los centros de menores de la Comunidad Valenciana se suceden: «Los menores no pueden estar al cargo de una persona que, evidentemente, no cumple con sus funciones», ha dicho.