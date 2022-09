La ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y ex portavoz de la Generalitat de Valencia Mónica Oltra se sienta este lunes a las 9 de la mañana ante el juez instructor del Juzgado número 15 de Valencia, Vicente Ríos, para responder de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos (encubrimiento) durante la gestión del caso de abusos cometidos por el entonces su marido sobre una menor. Por este caso, la ex pareja de Oltra fue condenada a cinco años de prisión, aunque la sentencia fue recurrida hasta llegar al Tribunal Supremo, donde está pendiente todavía.

Mónica Oltra tendrá que responder ante el juez, al menos, sobre varias cuestiones que sus subordinados en la Consejería no supieron o pudieron aclarar al juez. Queda la duda si Mónica Oltra responderá sólo al juez o también a la Fiscalía, las acusaciones populares y particular.

Fiscal de menores

¿Por qué la Consejería no entregaba la información a Fiscalía de Menores? Hasta en dos ocasiones la fiscal de menores de Valencia, Consuelo Benavente, reclamó a la Consejería de Mónica Oltra el expediente relativo a los entonces supuestos abusos sexuales por parte del marido de Oltra sobre una menor en un centro tutelado donde trabajaba. Era el mes de junio de 2017 cuando la Fiscalía pedía explicaciones a la la Dirección Territorial de Valencia por qué no se le había comunicado la existencia de unos posibles abusos sexuales. En este caso, la Consejería se limitó a argumentar que no había enviado los informes requeridos por Fiscalía, porque «no se apreció ningún indicio». Esta ingenua respuesta provocó un enfado mayúsculo en la Fiscalía, puesto que sólo ellos, y en su caso un Tribunal de Justicia, son los encargados de decidir o no lo que son conductas delictivas. El entonces marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, acabaría condenado a cinco años de cárcel en un juicio sentenciado en 2019, a pesar de que la consejería de su esposa no apreciaba indicios de delito dos años antes.

La primera reclamación de Fiscalía fue efectuada el 6 de julio de 2017, unos días después de que dos policías nacionales advirtiesen en su atestado a la Fiscalía que una niña había relatado ya en febrero la existencia de este delito de abusos sexuales. En esa primera petición con membrete oficial de la Fiscalía Provincial, sección Menores, de Valencia, se solicita de manera inmediata «toda la documentación relativa a la entrevista que mantuvieron con la menor Mayte a raíz de la comunicación de los hechos (solo a la consejería) por parte de la dirección del centro el pasado mes de febrero. La exploración a la niña y el informe que al parecer elaboró la psicóloga de la consellería llamada (…)». La Fiscalía también señala en esa misma carta que «no constando en el expediente de protección obrante en esta Fiscalía comunicación alguna de estos hechos, interesa se informe por el cual no se comunicó» y en tercer lugar Consuelo Benavente, Fiscal de Menores, advierte de que «dada la gravedad de lo denunciado y en tanto se resuelva en esta instancia, que en definitiva es a quien corresponde valorar, si procede o no, incoar procedimiento penal alguno en aras a la protección de la menor se proceda inmediatamente a asignarle un nuevo recurso siendo trasladada de centro».

Encubrimiento

¿Ordenó Mónica Oltra tapar el caso que afectaba a su marido? El Fiscal en su acusación sostiene que «todos los intervinientes dejaron de cumplir a sabiendas su obligación, como encargados de la custodia y tutela de la menor de poner en conocimiento de la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia, los abusos» manifestados por la menor. Ninguno de los 14 imputados en esta causa ha sabido explicar hasta el momento por qué, por ejemplo, en los informes psicológicos o entrevistas realizadas a la menor, ella aparece con nombre y apellidos y en el caso de Ramírez Icardi solo por su nombre de pila. A esto hay que sumar que «el hecho de no denunciar los abusos ante la Policía, Fiscalía de Menores» supuso un «incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo», según dijo el fiscal en su escrito de acusación a Oltra.

Alejamiento

¿Por qué alejó a la niña en vez de a su marido del centro de menores? El juzgado número 15 emitió una orden de alejamiento de cumplimiento inmediato el 28 de julio de 2017 del denunciando respecto de la menor, pero el centro donde se encontraba Teresa decidió alejar a la menor en vez de al marido de Mónica Oltra, al que mantuvo durante semanas prestando servicio en la administración del centro, en otra planta, pero en el mismo centro. Quien fue trasladada resultó ser la menor a otro centro tutelado.

Investigación paralela

¿Por qué la Consejería mantuvo una investigación paralela a pesar de que el caso ya estaba judicializado? Ésta es una de las cosas que más ha molestado al Juzgado durante toda la instrucción previa y que más desconcierto provocó entre muchos de los otros imputados, algunos con estudios de Derecho y formados como abogados negaron conocer que cuando un juzgado inicia un procedimiento penal sobre abusos sexuales la Administración no puede ejecutar su propia investigación y tiene que ponerse a disposición del juzgador para cualquier cuestión planteada.

Conocimiento

Mónica Oltra declaró en sede parlamentaria el 21 de abril de 2021 que conoció el caso de los abusos de su marido el 4 de agosto de 2017 cuando llegó a su domicilio la orden de alejamiento a nombre de su marido. La pregunta en este caso es fácil y la respuesta muy difícil. ¿La Dirección del Menor valenciana no le comunicó que su marido estaba acusado de abusar de una menor? Teresa, la menor abusada, relató en febrero de 2017 haber sufrido estos abusos. El mismo día la directora del centro lo comunicó por mail a su técnico de referencia en la Consejería. Desde ese mismo día de febrero comenzaron los cruces de mails, exámenes psicológicos a la menor y numerosas gestiones. Sin embargo, tuvo que ser la Policía Nacional quien actuase de oficio y denunciase los hechos ante la Fiscalía después de la declaración espontánea de otra menor.

El 28 de julio de 2017 esa misma Dirección recibía un fax para alejar al marido de Mónica Oltra de la menor y varios requerimientos de la Fiscalía de Menores interesándose sobre este asunto. ¿De verdad nadie informó a Mónica Oltra durante dos semanas de que su marido estaba involucrado en un caso de abusos sexuales de menores? Sin embargo, Carmen Fenollosa, directora del Menor de Valencia, declaró ante el juez que Oltra «sí tuvo conocimiento de la orden de alejamiento» tras haberla recibido en la Consejería.

La Fiscalía en su escrito de acusación contra Mónica Oltra destaca que «nadie, absolutamente nadie denunció los abusos», atribuidos al marido de Mónica Oltra, que era, además, «jefa superior de todos los intervinientes en los hechos».