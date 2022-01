El caso de los 175 menores tutelados por el Gobierno de Puig y Oltra que denunciaron abusos entre junio de 2020 y junio de 2021 está acorralando a la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, la propia Mónica Oltra. Poco menos de dos horas después de que el Partido Popular solicitara la comparecencia de Ximo Puig en sede parlamentaria para hablar acerca de esos casos (11,53 horas) fue Oltra quien pidió comparecer (13,44 horas) ante la Diputación Permanente para explicar el informe del defensor del pueblo valenciano. Hoy, el presidente del PP en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, ha sido muy claro al asegurar que Oltra se ha visto obligada a comparecer «a pesar de todo lo que ha querido resistirse».

Por su parte, María José Catalá, síndica del PP en las Cortes valencianas, ha lanzado un mensaje muy claro al respecto de esta comparecencia y de la solicitada por el PP a Puig: «si alguien pretende generar menores tutelados de primera o de segunda o desacreditar testimonios de denuncias es que no está a la altura». Catalá ha sostenido que los informes del defensor del pueblo valenciano están al alcance de todo el mundo (son públicos en la web de la institución) y ha destacado que «con un poco de comprensión lectora» se puede entender básicamente lo que en esos informes se refleja «que es que hay 175 menores víctimas de abusos: no que puedan supuestamente ser víctimas», sino que lo han sido desde el 20 de junio de 2020 hasta el 21 de junio de 2021. De esas 175 víctimas, «más del 70% están en acogimiento residencial», mientras el resto se halla en acogimiento de familias tuteladas. Un extremo este ya adelantado por OK DIARIO el pasado 8 de enero.

Por su parte, el presidente del PP en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha sido aún más directo y ha dicho que Mónica Oltra tiene la obligación de comparecer ante las Cortes Valencianas y ha sostenido que si ahora lo hace, si comparece, es «porque se ha visto obligada a pesar de todo lo que ha querido resistirse», pero ha insistido en que de quien se sigue sin conocer que opina acerca de esas 175 denuncias de abusos sexuales de menores tutelados por el Gobierno de Puig y Oltra es del propio Ximo Puig.