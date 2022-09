El PP reclama a Ximo Puig que destituya de la directora general imputada en el ‘caso Oltra’

El Partido Popular reclama al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig que destituya a la directora general del Menor Rosa Molero por ser una de las 14 imputadas en el caso que investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía la ex vicepresidenta Mónica Oltra, supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por quien era marido de la propia Oltra. La continuidad de Rosa Molero, pese a su imputación, fue ratificada semanas atrás por la sucesora de Oltra al frente de la vicepresidencia y de la Consejería Aitana Mas (Compromís).

Triple mazazo del PP al Gobierno valenciano y a la propia Mónica Oltra sólo un día después de que esta última declarase ayer ante el juzgado de instrucción 15 de Valencia en calidad de imputada por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos dentro del denominado caso Oltra.

El PP no se cree a Oltra, no entiende que cargos del Gobierno valenciano estuviesen ayer a las puertas del juzgado aplaudiéndola cuando considera que debieran haber estado trabajando y no comparte que una directora general imputada en ese caso continúe en el cargo.

Sobre este último asunto, hoy, la portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas Elena Bastidas ha señalado directamente a Ximo Puig, como «responsable» de que la citada directora general «continúe en su cargo como responsable de las políticas de los más vulnerables». Y, máxime, cuando según ha añadido «Oltra la señalara y descargara en ella toda la responsabilidad».

La continuidad de esa directora general ya se puso en cuestión con motivo del relevo de Oltra y la llegada de Aitana Mas, pero esta última, después de pensárselo durante 2 semanas -del 1 al 14 de julio pasados- decidió mantenerla entre alusiones a la «cacería política» en la que Compromís se escuda cuando se habla de la imputación de la ex vicepresidenta.

Declaración de Oltra

Bastidas se ha referido también a la declaración de ayer en el juzgado de Mónica Oltra. Y lo hecho con una referencia que conviene contextualizar: la menor abusada por el marido, entonces, de Oltra, tuvo que acudir al juicio esposada a pesar de ser ella la víctima de los abusos, según publicó en aquellos momentos -marzo de 2020- OKDIARIO. El tribunal solicitó de inmediato que quitaran las esposas a la entonces niña. Hoy, Bastidas a dicho que «me alegro de que Oltra fuera a declarar sin ir esposada, menos suerte tuvo la menor que tuvo que acudir al juicio esposada y sin abogado de la Generalitat».

También ha afirmado que «Oltra ha mentido respecto a lo que dijo en su intervención en este parlamento sobre la existencia de protocolos, en quien había encargado el informe, en que no convivía con su ex marido en el momento de los hechos o que en el centro no conocían que era su marido». «Ese nivel de falsedad -ha añadido Bastidas- merece que alguien nos aclare si Oltra llegó a decir la verdad en algún momento». Para concluir recordando que «lo cierto es que nadie ha pedido perdón a la víctima».