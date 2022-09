Al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig le gustaría «mucho» que «se produjera la desimputación» de la tri-imputada Mónica Oltra, ex vicepresidenta primera de su Gobierno y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Así, lo ha manifestado el propio Ximo Puig a preguntas del auditorio en su intervención en el desayuno informativo del Forum Europa Tribuna Mediterránea, celebrado esta mañana en Valencia.

Mónica Oltra está llamada a comparecer ante el juez el próximo día 19 del presente mes de septiembre en su condición de imputada por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia para dilucidar si cargos y /o personal de la Consejería que dirigía la propia Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de quien era vicepresidenta del Gobierno valenciano.

La imputación fue acordada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el pasado junio a instancias, precisamente, del titular de Instrucción 15 de Valencia. Como quiera que Mónica Oltra dimitió posteriormente también de su condición de diputada el Alto Tribunal devolvió al caso al Juzgado en que originariamente se tramitaban las diligencias. Y es ese Juzgado el que la ha llamado a declarar ahora.

Y ante la proximidad de la inminente declaración de Mónica Oltra en sede judicial, en concreto, a Ximo Puig le han preguntado por el grado de estabilidad del Ejecutivo que él preside tras la crisis producida por la salida de Mónica Oltra y qué puede pasar si Oltra resulta desimputada el próximo día 19.

Ximo Puig ha dicho que «me gustaría mucho que se produjera la desimputación de Mónica Oltra». Para a continuación deshacerse en elogios hacia su ex vicepresidenta tri-imputada: «Creo que es una persona válida, que ha hecho un trabajo importante en el Gobierno valenciano» y terminar revelando que «desde el ámbito personal, a mí me gustaría, por supuesto, que fuera así», para posteriormente matizar que «está judicializada esta cuestión. Y somos absolutamente respetuosos con la situación».

Ausencias de Compromís

Pero como también le han preguntado a Ximo Puig si no le resultaba significativa la ausencia en el acto del presidente de las Cortes Valencianas Enric Morera, de la actual vicepresidenta Aitana Mas y de otras figuras de Compromís. Entre ellas, el diputado nacional Joan Baldoví, al que las quinielas sitúan como posible aspirante a presidir la Generalitat, y el alcalde de Valencia Joan Ribó, que muy posiblemente aspirará a un nuevo mandato en el Ayuntamiento. Puig ha aprovechado para resaltar que él se siente «absolutamente confortable con este Gobierno, con la actual vicepresidenta -en referencia directa a Aitana Mas- y con relaciones institucionales muy positivas con el presidente de las Cortes, al que me une, además, un viejo afecto».