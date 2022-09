El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha manifestado que «si ocurre en mi partido, más que una ‘cláusula Oltra’, yo haría una cláusula de pedir perdón a quien no se le ha pedido todavía». Mazón se ha referido así a la modificación del reglamento interno de la coalición efectuada por Compromís que permitirá esperar hasta última hora para que Mónica Oltra pueda liderar sus listas electorales si resulta desimputada en el caso que investiga si cargos y/o personal de la Consejería que ella dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor de los abusos que sufría por parte del marido, entonces, de quien era la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano.

Mónica Oltra está investigada en ese caso por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos por decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -TSJCV-. Decisión tomada a petición del titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia. Con posterioridad a la citada imputación, Oltra dimitió como diputada autonómica, por lo que el Alto Tribunal devolvió el caso al Juzgado del instrucción que es quien instruye ahora la causa. Oltra ha sido llamada a declarar el próximo día 19 en calidad de imputada.

Hoy, Mazón, que ha bautizado a la reforma efectuada por Compromís como ‘claúsula Oltra’ ha sostenido que la coalición nacionalista se plantea esa cláusula, «específica para ella, por si acaso ellos entienden que electoralmente pueden reconducir esa figura». «No soy quien para dar consejos a nadie -ha dicho Mazón- pero si ocurre en mi partido más que una cláusula Oltra yo haría una cláusula de pedir perdón a quien no se le ha pedido perdón todavía», en referencia a la menor abusada por el ex marido de la ex vicepresidenta valenciana.

«Nadie de la Generalitat Valenciana, que es la máxima responsable de la tutela de los niños en la Comunidad, le ha pedido perdón a la niña que ha sufrido abusos», ha recordado Mazón. «Todo lo que no tenga que ver con pedirle perdón a la víctima y esta indignidad permanente me parece casi una broma de mal gusto», ha agregado.

A Mazón, que comparecía hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Dirección del PP valenciano, se le ha preguntado también acerca de su opinión en torno al deseo manifestado por el presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig de que Oltra fuera «desimputada». «Hay que dejar trabajar a los jueces y a los fiscales», ha dicho al respecto. «Una cosa son los deseos y otra la realidad», ha agregado en referencia a Puig. «Yo tengo mi deseo, que es que el presidente de la Generalitat alguna vez pida perdón a la niña que sufrió abusos, porque lleva meses sin hacerlo. Este es mi principal deseo con respecto a la única víctima que ha habido aquí».

‘Euro inspección’

Por otra parte, pero en relación también a la gestión de Mónica Oltra, el Partido Popular es partidario de que una comisión del Parlamento Europeo viaje a la Comunidad Valenciana para realizar una inspección ‘in situ’ de los centros de menores tutelados por la Generalitat y conozca la realidad de los mismos en primera persona y la apoyará sí así se plantea mañana, en la comparecencia de la portavoz adjunta de los populares en las Cortes Valencianas Elena Bastidas ante la citada Comisión.

Bastidas ha sostenido que su comparecencia de mañana se producirá para pedirle auxilio al Parlamento europeo, «para que esos casos no se repitan y que los protocolos y la la ley del menor se cumplan por encima de todo en la Comunidad Valenciana en el presente y en el futuro».