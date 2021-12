Carlos Mazón Guixot es alicantino de pura cepa y la gran esperanza del Partido Popular para recuperar la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Lidera el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Mazón preside la Diputación de Alicante, desde donde defiende la rebaja fiscal dirigida sobre todo a las personas con menos recursos, la libertad lingüística y se ha convertido en ariete frente a las políticas de Puig, Oltra y Podemos, y también de Sánchez a quien no perdona que recorte el agua del trasvase del Tajo al Segura un día sí y otro, también. Para su defensa de la identidad de la Comunidad Valenciana como parte indisoluble de España frente a la deriva catalanista de PSOE, Compromís y Podemos y para la necesidad de un cambio de rumbo en la política valenciana teje constantes alianzas con otras fuerzas, como Ciudadanos, y afirma que no tiene ningún problema en sentarse también con Vox.

Lo que más indigna a Carlos Mazón es el caso de Teresa: la joven abusada cuando era menor por el ex marido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra. Y lo peor es no haber escuchado aún a Oltra pedir perdón a Teresa por cómo ha actuado la consejería que dirige después de que la entonces menor, sola y desprotegida, denunciara esos abusos.

P.- La menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra tuvo que ir esposada al juzgado pese a ser la denunciante. ¿Es esto normal para un país europeo?

R.- Es un bochorno. Precisamente, viniendo de quien se le ha llenado la boca de luchar contra el maltrato, precisamente, resulta que ha sido quien ha protegido al maltratador. Proteger al maltratador es uno de los peores actos que desde el punto de vista de la dignidad y de la moralidad se puedan realizar. Y lo ha hecho la Generalitat Valenciana. Lo ha hecho la Consejería de Mónica Oltra. Con un silencio clamoroso, que aún hoy pervive, del presidente de la Generalitat Valenciana. A ninguno de los dos los hemos escuchado decir ni siquiera perdón. Y hay un problema añadido, que es que el propio defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, ha reconocido que siguen entorpeciendo, dentro de la Consejería, las investigaciones por estas cuestiones, No quiero ni imaginarlo, pero no descarto que haya más casos en estos momentos.

P.- Esa misma menor ha sido despedida fulminantemente de su trabajo en el hospital de Torrevieja en el momento en que la Generalitat Valenciana ha tomado las riendas de ese centro. ¿Considera usted que ha sido un acto de venganza? ¿Está investigando el PP lo sucedido con ese despido?

R.- Queremos saber cuáles han sido las causas de ese despido. Y si ha habido alguna motivación extraordinaria. La situación personal en que se está dejando a Teresa clama al cielo. Precisamente, la Generalitat, después de haber desprotegido y acusado falsamente a Teresa, ha entrado como un caballo en cacharrería en el bien gestionado hospital de Torrevieja, y una de las primeras consecuencias ha sido el despido de Teresa, la niña abusada por el ‘ex’ de Oltra. Son demasiados hechos, que nos obligan a investigarlos y a preguntar a la Generalitat Valenciana, oficialmente, qué ha pasado allí.

P.- ¿Por qué el Gobierno valenciano se empeña en paralizar actos como la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre los centros de menores?

R.- Se han negado a dos comisiones de investigación muy importantes: la que tiene que ver con Mónica Oltra y los abusos, en su consejería, y se han negado a la comisión de investigación de los hermanos Puig, que sigue avanzando a través de las nuevas investigaciones que está realizando la propia Guardia Civil. Los que antes exigían comisiones de investigación y venían con camisetas las Cortes Valencianas hoy niegan cualquier atisbo de transparencia en la sede de las Cortes valencianas. Tienen que responder. Todavía, no hemos encontrado una explicación sensata.

P.- ¿Debería dimitir Mónica Oltra una vez que Europa ha abierto investigación sobre el caso de la menor abusada por su exmarido y otros similares?

R.- Debería dimitir. Y si no dimite, el presidente de la Generalitat la debería cesar.

P.- El PP ha presentado dos iniciativas a nivel estatal sobre este caso. Una, la investigación en el Congreso. Otra, la queja ante el Defensor del Pueblo. Sin embargo, lo que reclaman es conocer si hubo responsabilidad por acción u omisión de los gobiernos de Puig y Sánchez para proteger a Oltra. ¿Puede haber existido por acción u omisión una responsabilidad de Pedro Sánchez y Ximo Puig en el despropósito de la gestión de esos centros?

R.- Lo que creo es que se están haciendo muchos esfuerzos por parte de la Generalitat Valenciana, para que no sepamos la verdad. Lo que sé es que cuando se niegan comisiones de investigación, cuando se niega la investigación del defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, cuando se le resta importancia, nada menos, que a una investigación del Parlamento Europeo, cuando se está en contra de una comisión de investigación en el propio congreso de los diputados, lo que está habiendo es una obstrucción a la verdad y nosotros vamos a luchar para que se sepa toda la verdad en todos los frentes.

P.- Una denuncia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha impulsado al Parlamento Europeo a investigar la gestión de la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano en la gestión de los centros de menores de la Comunidad Valenciana. ¿Debería Puig apartar a Oltra de sus funciones mientras se dilucida su responsabilidad en este caso?

R.- Hace tiempo que Puig debería haber roto su silencio, que no puede ser llamado de otra manera que cómplice. Hace tiempo que la vicepresidenta ya no debería ser vicepresidenta y todo lo que se haga ya será tarde. Pero, desgraciadamente, no sólo va a ser tarde, sino que estoy absolutamente convencido, porque ya les hemos visto en demasiados precedentes, que no van a hacer absolutamente nada y, por eso, el Partido Popular va a pedir toda la verdad en todos los foros a los que tengamos acceso.

P.- ¿Ha llegado el momento de que Mónica Oltra decida dar un paso al lado?

R.- Hace tiempo que llegó ese momento. Y, por tanto, lo que estamos viendo y a lo que estamos asistiendo es a maniobras que empiezan a sonrojarnos y a indignarnos a todos. Es a diario. No vamos a tolerar episodios como las amenazas directas en sede parlamentaria a una diputada del Partido Popular que lo único que dijo es que quiere saber la verdad. No lo vamos a tolerar.

P.- ¿Cree que hay algún pacto secreto para que Mónica Oltra abandone el gobierno valenciano a corto plazo en esa posible remodelación que en círculos políticos valencianos se sugiere para enero?

R.- Si es secreto, lo más lógico es que el último que lo sepa sea yo. No sé si es secreto o no. Pero desde luego, lo que empieza a parecer es una complicidad demasiado cercana.

P.- ¿Se retroalimentan Ximo Puig y Mónica Oltra para no hacerse daño entre ellos?

R.- Es curioso, porque paralelamente a esta reflexión nos llama la atención la mala relación, extraordinariamente mala relación, que hay en estos momentos dentro del propio tripartito de la Generalitat Valenciana. Hay relevos entre los consejeros de Podemos por problemas internos de Podemos, hay una incomunicación casi absoluta entre la vicepresidenta y el presidente de la Generalitat. No hay coordinación en el Gobierno valenciano, pero parece que para taparse las vergüenzas sí se ponen de acuerdo.