Oltra a una diputada del PP en las Cortes Valencianas: «No tendrá usted inmunidad que la preserve». Ocurrió en la Comisión de Igualdad. En torno al caso de la menor abusada por el ex marido de Oltra.

Mónica Oltra protagonizó ayer un desagradable episodio en la Comisión de Igualdad de las Cortes Valencianas. La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano estalló cuando la diputada del PP Marisa Mezquita se refirió e hizo sus apreciaciones sobre el caso de la menor abusada por el ex marido de Oltra. Lejos de dar explicaciones y responder como resulta preceptivo en una autoridad del Ejecutivo valenciano que comparece ante una comisión del Parlamento autonómico Oltra estalló. Visiblemente nerviosa llegó a decir y repetir a Mezquita que «no habrá inmunidad que la preserve», algo que no corresponde a ella, sino a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y que además supone un hecho muy grave viniendo desde una autoridad del poder ejecutivo.

Se celebraba la Comisión de Igualdad. Comparecía Mónica Oltra. Y el turno de intervención correspondía a Marisa Mezquita, diputada del Partido Popular. Mezquita dijo que cuando una niña o niño ha sido víctima de violencia ya hemos llegado tarde como sociedad: «Y usted lo sabe, señora Oltra. Como lo supo con Mayte, cuando su ex marido abusó de ella…, pero usted prefirió mirar hacia otro lado», en lo que sonó a una referencia al largo tiempo que la menor tuvo que defenderse sola hasta que el caso saltó a la opinión pública. Se preguntó entonces Mezquita por qué (Oltra) no acordó la personación de la Generalitat «para defender y acompañar a la menor» y se preguntó también si es que merecía menos protección esa menor, que estaba bajo la tutela y responsabilidad de Oltra. «Lo lamentable -añadió- es que usted y yo ya sabemos la respuesta».

Cuando llegó su turno, Oltra no se refirió directamente a este asunto. Pero sí lo hizo durante su intervención, aunque no para contestar, sino para hacer patente su enfado. Se dirigió a Mezquita y, más colateralmente, a la representante de Ciudadanos: «Ustedes vienen aquí, en lo del abuso del educador de un centro de infancia por el mero hecho de haber sido mi ex pareja», comenzó diciendo. «Usted (en referencia a Mezquita) en unos términos que no le voy a aceptar ni a tolerar», para repetir las palabras de Mezquita: «cuando su marido abusó de una niña, usted miró hacia otro lado…, no lo voy a aceptar. No vuelva a hacerlo. Porque es mentira. es una insidia. Y es repugnante…, ¿¡vale!?», añadió ya muy visiblemente exaltada Oltra, para continuar: «No lo voy a tolerar, porque no tendrá usted inmunidad que la preserve de esta calumnia infame y asquerosa. ¿Está claro?», concluyó Oltra.

Se debió dar cuenta Oltra del tono utilizado y de la gravedad de sus palabras, porque posteriormente volvió a dirigirse a Mezquita para puntualizar que «eso (en referencia a lo dicho) no es una amenaza. Simplemente es una invocación ética y moral». Sin embargo, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana volvió subir el tono y repitió: «lo que yo le he dicho es que es una insidia y que no tendrá inmunidad tras la que esconderse».

El episodio fue desagradable. Evidenció los nervios y la tensión que ya atenazan a la consejera valenciana: Tiene varios frentes abiertos en relación a su gestión en los centros de menores. Además, el Parlamento Europeo y el defensor del Pueblo valenciano ya investigan su gestión.