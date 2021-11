«Cuando preguntaba por mi continuidad en el hospital se querían escaquear y mandarme para otro lado», afirma en exclusiva a OKDIARIO, Teresa T. M., la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra. Ella sigue sin saber dónde está su contrato con el hospital público de Torrevieja y por qué la han despedido del puesto que tenía en Admisión. Ahora se ha quedado literalmente en la calle junto a su pareja, que también trabajaba en el centro. Teresa cree que si el Parlamento europeo investiga la gestión de la consejería de Mónica Oltra en los centros de menores es porque se lo merece.

PREGUNTA.- ¿Por qué ha acudido al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación?

RESPUESTA.- Porque a nosotros (ella y su pareja) se ve que nos han despedido y nadie nos ha dicho…, estuvimos unos días sin saber nada. Nos tocó ir a ver qué pasaba y a informarnos y nadie nos había llamado diciéndonos que seguíamos trabajando o no seguíamos. Entonces, nosotros no estábamos informados de nada. Nosotros sabíamos que el contrato ponía hasta el día 15 y…, claro, si no nos avisan de que tenemos que seguir, nosotros no lo sabemos.

P.- ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en el hospital de Torrevieja?

R.- Un mes.

P.- ¿En qué servicio estaba usted y su pareja?

R.- Yo, Admisión y mi pareja estaba de celador en rayos. Él llevaba tres meses.

P.- ¿Ambos fueron despedidos coincidiendo con el paso de la gestión de Ribera Salud a la Sanidad Pública valenciana?

R.- Sí.

P.- ¿Cree usted que, de algún modo, ha podido existir algún tipo de represalia, de venganza?

R.- Sí. Yo creo que sí.

P.- Cuando usted hablaba con el Personal de Torrevieja y les preguntaba si continuaba o no, ¿qué le respondían?

R.- Se intentaban, un poco, lavar las manos. Como que se querían escaquear y mandarme para otro lado. O sea, como no mires para aquí, mira para allá.

P.- ¿Con quién habló usted en concreto sobre su continuidad?

R.- Creo que no era Ribera Salud, porque Ribera Salud cambió y ya no estaban trabajando ahí. Como lo han cambiado a la Conselleria, yo ya no sé si son los mismos de Ribera Salud, o no. Pero esa chica (con la que hablaba) sí que estaba antes.

P.- Bueno, ¿pero dónde estaba su contrato?¿lo tenían en Administración?

R.- Supuestamente, lo tenían ahí. Pero ellos mismos decían que no estaba ahí. Que se lo había llevado una chica de Ribera Salud al hospital que se fue ella: al Vinalopó. Pero la chica esa me decía que no. Que ella no se había llevado ningún contrato. Que ella sólo se había llevado las copias.

P.- Unos días antes de la reversión del hospital, de su paso al sistema público valenciano en cuanto a la gestión, altos directivos solicitaron vuestros contratos (el suyo y el de su pareja). ¿Tienes conocimiento de ello?

R.- Sí.

P.- ¿Qué es lo que te dijeron de este tema?

R.- Ví el vídeo, porque estaba subido a internet. Pero no sé quién era ni para qué pidieron sólo mi contrato, ni nada. Sólo querían mi contrato. Y había un hombre que sí que es verdad que me defendía. Preguntaba que por qué sólo de tantos trabajadores que había, sólo pedían mi contrato. Pero de ahí, ya, no estoy más informada.

P.- ¿Le preocupó que pidieran su contrato?

R.- La verdad, es que por una parte, sí, porque no sabía de qué iba el tema. No sabía por qué pedían mi contrato, ni para qué, y sólo el mío. Es que no sé. Me descoloqué un poco.

P.- ¿Fue el de Ribera Salud su primer contrato?

R.- No. Antes, había trabajado de camarera. En Valencia. Yo me fui a Torrevieja por trabajo y para darle nueva y buena vida a mi hijo.

P.- ¿Ahora mismo, cuál su situación en casa?

R.- Fatal. Estamos sin dinero. Sin saber qué vamos a hacer. Vamos a echar currículos donde sea. A nosotros nos da igual de qué trabajar mientras tengamos trabajo para dar de comer a nuestro hijo. Sobra.

P.- ¿Le dieron algún finiquito cuando la despidieron?

R.- No.

P.- ¿Y a su pareja?

R.- Tampoco.

P.- ¿Y usted no lo pidió?

R.- No. Porque, como le digo, nadie nos había dicho nada. Porque como nadie nos había informado de nada, nosotros tampoco sabíamos ni qué iba a pasar, ni qué teníamos que hacer nada. A mí, me han estado guiando, me han estado ayudando a ver qué tenía que hacer y dándome instrucciones de ‘tienes que hacer esto, porque se ve que te han despedido…’, ‘tienes que venir aquí a demandar…’, lo típico.

P.- Entonces, ¿usted no tiene constatación por escrito de que la hayan despedido ni un pre aviso de 15 días?

R.- No. Qué va.

P.- ¿Dónde están viviendo ahora?

R.- En Torrevieja. Nosotros nos alquilamos una casa-estudio. Y ahí estamos, con el chiquillo.

P.- Hace muy poco tiempo se conoció la decisión del Parlamento Europeo decidió investigar la gestión de la Consejería de Mónica Oltra en los centros de menores de la Comunidad valenciana. ¿Qué opinión le merece?

R.- No sé. Será lo que se merece.

P.- ¿Se merece que la investiguen?

R.- Sí.